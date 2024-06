Slot-Nachfolge geklärt: Priske ist neuer Trainer bei Feyenoord

Jürgen Klopp hatte den Stein mit seinem Abschied aus Liverpool zum Rollen gebracht, der Däne Brian Priske ist dadurch nun in Rotterdam gelandet.

Das Ende der langen und erfolgreichen Ära von Jürgen Klopp beim FC Liverpool kostete Feyenoord Rotterdam seinen Trainer, denn Arne Slot, der die Niederländer zur Meisterschaft 2022/23 und zuletzt zur Vizemeisterschaft geführt hatte, folgte auf den deutschen Coach bei den Reds. Die Lücke, die Slot bei Feyenoord hinterließ, wurde nun durch Brian Priske geschlossen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Priske tritt sein Amt beim Traditionsklub am 1. Juli an und hat einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschrieben.

Priske ist die logische und damit beste Wahl für alle Beteiligten. Dennis te Kloese

Der neue Coach war zuletzt zwei Jahre bei Sparta Prag tätig - und das äußerst erfolgreich. So führte der 47-Jährige Prag gleich in seinem ersten Jahr 2023 zum ersten Meistertitel seit neun Jahren, in der abgelaufenen Spielzeit stand am Ende sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Priske ist "die logische und damit beste Wahl für alle Beteiligten", erklärte Dennis te Kloese, der General- und Technische Direktor von Feyenoord: "Schließlich hat er bereits bei mehreren Vereinen gezeigt, dass er die Spieler besser macht, den Angriffsfußball befürwortet, den die Leute in De Kuip gerne sehen, und damit Ergebnisse erzielt."

Auch in Dänemark Pokalsieger und Meister

Auch beim FC Midtjylland arbeitete Priske zuvor erfolgreich, holte dort 2019 den dänischen Pokal und gewann 2020 die Meisterschaft.