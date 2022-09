Slezak muss in Donaustauf Platz für Wagner machen

Beim Bayernligisten SV Donaustauf haben sich rund um das Wochenende die Ereignisse auf der Trainerposition überschlagen. Richard Slezak musste nach dem 1:3 beim FV 04 Würzburg seine Koffer packen, am Montag stand mit Stefan Wagner schon der Nachfolger in den Startlöchern.

Bayernliga Nord Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der SV Donaustauf setzt auf der Position des Cheftrainers ab sofort auf Stefan Wagner statt Richard Slezak. Nach dem 1:3 am Samstag beim FV 04 Würzburg wurde erst die Ablösung des seit August 2021 amtierenden Slezak bekannt, am Montag konnten die Oberpfälzer bei Stefan Wagner Vollzug melden, der direkt vom Bezirksligisten TB ASV Regenstauf an die Walhalla wechselt.

Wie der Verein, der im Sommer von der Süd- in die Nordstaffel der Bayernliga gewechselt war, in einer Meldung ankündigt, solle nun der regionale Charakter wieder mehr betont und das Saisonziel korrigiert werden. In jüngerer Vergangenheit ließ der SVD mit der Verpflichtung einiger namhafter Akteure aufhorchen, wie zum Beispiel von Lucas Hufnagel oder Nico Rinderknecht. Die sind noch immer da und standen auch in Würzburg in der Startelf, generell sollen zukünftig aber wieder mehr Spieler aus der Region eingebaut werden.