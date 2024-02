Slalom in Soldeu: Swenn-Larsson bringt Vorsprung durch - Dürr verpasst Podium deutlich

Beim Slalom in Soldeu hatte Lena Dürr in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova die große Chance auf eine Top-Platzierung. Am Ende verpasste die 32-Jährige das Podium beim Sieg von Anna Swenn-Larsson aber deutlich.

Lena Dürr fehlte am Ende mehr als eine halbe Sekunde auf Platz drei. IMAGO/GEPA pictures