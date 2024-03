Slalom-Endspurt: Shiffrin mit Sieg Nummer 97 - Dürr rutscht ab und freut sich

Auch schwierige Schneeverhältnisse in Österreich konnten die Ski-Dominatorin nicht abhalten: Mikaela Shiffrin gewann ihr 97. Weltcup-Rennen am Ende klar, während Lena Dürr von Platz 9 nach dem ersten Durchgang auf Rang 15 abrutschte.

Trotz des am Ende enttäuschenden Abschlusses feierte Lena Dürr ihren bislang besten Winter im Weltcup - auch wenn sie als 15. in Saalbach-Hinterglemm gerade noch so viele Punkte hamsterte, um sich in der Gesamtwertung noch an der verletzten Petra Vlhova (Slowakei) vorbei auf den zweiten Rang zu schieben.

"Doch sehr zufrieden": Dürr freut sich über den Winter

Dürrs Abschlussplatzierung ist die beste einer deutschen Slalom-Läuferin seit 2011, als Maria Höfl-Riesch die kleine Kristallkugel sogar ahtte gewinnen können. "Das war leider gar nichts. Mit dem Tag kann ich gar nicht zufrieden sein", kommentierte die 32 Jahre alte WM-Dritte ihr Rennen, erklärte aber auch, dass sie mit der gesamten Saison "doch sehr zufrieden" sei. Der Winter sei "sehr cool" gewesen, "Platz zwei macht mich schon stolz", meinte Dürr.

Die zuletzt länger verletzte Shiffrin stand bereits seit dem vergangenen Wochenende als Gewinnerin der Slalom-Wertung fest. Auf der WM-Piste der WM im kommenden Jahr schloss die US-Amerikanerin ihre Saison nun mit dem 97. Weltcupsieg ab. Zugleich ist es bereits die 16. Kristallkugel, die die Ausnahmeathletin gewinnt. Die Plätze zwei und drei am Samstag belegten Mina Fürst Holtmann aus Norwegen (+0,54 Sekunden) und die Schwedin Anna Swenn Larsson (+0,63), die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte.

Punktlandung nach Problemen mit der Piste

Dürr musste zunächst längere Zeit um den erhofften zweiten Platz in der Gesamtwertung bangen. Da beim Weltcup-Finale nur Punkte bis Rang 15 vergeben werden, profitierte die Deutsche am Ende vom Ausscheiden mehrerer nach ihr gestarteter Läuferinnen. "Ich hätte es lieber anders geregelt", sagte sie, "aber ich habe mich mit den Pistenbedingungen schwer getan. Wenigstens hat es zum zweiten Platz gereicht."

