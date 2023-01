Slalom auf dem Ganslernhang: Straßer fehlt ein Hundertstel fürs Podium - Yule siegt

Zum Abschluss der 83. Hahnenkamm-Rennen verpasste Linus Straßer beim Slalom um ein Hundertstel Platz drei und damit das Podium. Daniel Yule triumphierte auf dem Ganslernhang in Kitzbühel, weil Manuel Feller patzte.

Linus Straßer litt sichtlich. "Ich habe mich noch nie so geärgert über Platz vier im Weltcup", sagte Deutschlands bester Slalomfahrer nach dem Krimi von Kitzbühel. Die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde lag der Münchner beim Abschluss der berühmten Hahnenkamm-Rennen am Sonntag hinter dem drittplatzierten Norweger Lucas Braathen. Zwei Hundertstel waren es auf den Zweiten Dave Ryding aus Großbritannien.

Trotzdem: Straßer zeigte sich beim Sieg des Schweizers Daniel Yule erneut in Topform. So gehört er - anders als die deutschen Speed-Herren - auch zu den Favoriten bei der Ski-WM in Frankreich in zwei Wochen. Ein Trost war sein bislang bestes Ergebnis auf dem Ganslernhang für ihn aber nicht.

Straßer: "Dann beißt du dir in den Arsch"

Einerseits war Straßer "total zufrieden". Der Hang sei mit seinen vielen Übergängen "extrem schwierig zu fahren". Dazu sei das Licht "sauflach" gewesen, erklärte er. Andererseits haderte er damit, dass er im zweiten Lauf noch einen Rang einbüßte. Er habe sich "ziemlich am Limit" bewegt, sagte der 30-Jährige. "Aber: Wenn du zurückdenkst an den einen oder anderen Schwung, den ich nicht auf Vollzug reingefahren bin, beißt du dir in den Arsch."

Straßer lernte auf dem Ganslernhang als Kind einst das Skifahren. Doch nie zuvor war er dort im Weltcup so gut zurechtgekommen wie diesmal. Nur zweimal hatte er es - jeweils als 14. - in die Punkte geschafft. Dennoch habe er sich wohl noch nie so gefreut auf das Rennen wie in diesem Jahr, erklärte er. Die Konstanz, die er in dieser Saison zeigt, beflügelt ihn. In vier der vergangenen fünf Slaloms fuhr er nun unter die ersten Vier. Straßer gehört damit zur Weltspitze.

Der Sieg vor 25.000 Zuschauern ging nach dem Ausscheiden des führenden Österreichers Manuel Feller an den Schweizer Daniel Yule. Zweiter wurde Vorjahressieger Dave Ryding aus Großbritannien (+0,40), Dritter Lucas Braathen aus Norwegen (+0,41). Als einziger deutscher Starter neben Straßer (+0,42) hatte es Sebastian Holzmann ins Finale geschafft. Er belegte einen respektablen 18. Platz.

Herren, Slalom in Kitzbühel/Österreich, 22.1.2023

1. Daniel Yule (Schweiz) 1:44,63 Min. (53,03 Sek./51,60 Sek.); 2. David Ryding (Großbritannien) +0,40 Sek. (53,74/51,29); 3. Lucas Braathen (Norwegen) +0,41 (52,49/52,55); 4. Linus Straßer (München) +0,42 (52,68/52,37); 5. Henrik Kristoffersen (Norwegen) +0,47 (53,63/51,47); 6. Loic Meillard (Schweiz) +0,53 (52,86/52,30); 7. Ramon Zenhäusern (Schweiz) +0,58 (52,93/52,28); 8. Clement Noel (Frankreich) +0,71 (52,71/52,63); 9. Adrian Pertl (Österreich) +0,72 (53,26/52,09); 10. Fabio Gstrein (Österreich) +1,13 (53,65/52,11); ... 18. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) +1,80 (54,18/52,25); David Ketterer (Villingen-Schwenningen) ausgeschieden (54,71/-); Fabian Himmelsbach (Sonthofen) ausgeschieden (56,83/-); Adrian Meisen (Garmisch-Partenkirchen) ausgeschieden (-/-)

Herren, Weltcup-Gesamtwertung Slalom, Stand nach 6 von 10 Wettbewerben:

1. Lucas Braathen (Norwegen) 370 Pkt.; 2. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 365; 3. Daniel Yule (Schweiz) 334; 4. Loic Meillard (Schweiz) 262; 5. Manuel Feller (Österreich) 241; 6. Linus Straßer (München) 240; 7. Marco Schwarz (Österreich) 153; 8. Ramon Zenhäusern (Schweiz) 147; 9. David Ryding (Großbritannien) 144; 10. Tommaso Sala (Italien) 143; ... 27. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 44; 28. Anton Tremmel (Tegernsee) 39