Elfter Sieg in Folge: Sporting zerlegt Benfica und zieht mit Porto gleich

Sporting hat das Lissabon-Derby bei Benfica klar für sich entschieden. Julian Weigl und Co. müssen die Titel-Träume vorerst begraben.

Der FC Porto hatte am Freitagabend bereits vorgelegt, seine Pflichtaufgabe beim 3:0 in Portimonense erfüllt und Sporting in der Tabelle vorerst wieder auf drei Punkte distanziert. Wenige Stunden später zog der BVB-Bezwinger nach und feierte einen überzeugenden Derbysieg bei Benfica, der nur wegen Pizzis Ehrentreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit nicht so deutlich klang, wie er eigentlich war.

PSG-Leihgabe Sarabia brachte die Gäste nach einem perfekten Spielzug mit einem traumhaften Volley in Führung (8.), in Hälfte zwei erhöhten Paulinho (62.) und Matheus Nunes (68.) nicht weniger sehenswert und legten so den Grundstein für Sportings elften Pflichtspielsieg am Stück.

Die letzte Mannschaft, die dem portugiesischen Meister Punkte abgeknöpft hat, war Borussia Dortmund beim ersten Gruppenspiel der beiden Ende September. Sporting und Porto liegen nun gleichauf mit elf Siegen, zwei Remis und 35 Punkten an der Spitze. Benfica, für das Weigl 74 Minuten auf dem Platz stand, muss die Titelträume mit "nur" 28 Punkten vorerst begraben.