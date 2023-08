Di Maria trifft, Pepe fliegt: Benfica gewinnt portugiesischen Supercup

Benfica Lissabon hat im portugiesischen Supercup die Oberhand über den FC Porto behalten. Kurz vor Schluss erfolgten unschöne Szenen.

Der portugiesische Supercup 2023 geht an Benfica Lissabon. Der von Roger Schmidt trainierte Meister um Keeper Vlachodimos, Otamendi, di Maria und Joao Mario setzte sich am Mittwochabend gegen Pokalsieger FC Porto durch.

Musa sorgt für den Endstand - Pepes unschöne Aktion

Den ersten Treffer besorgte der argentinische Weltmeister und Rückkehrer di Maria, der sehenswert an Keeper Diogo Jota vorbeischlenzte (61.). Nur sieben Minuten später schlugen die Adler erneut zu, Joker Musa legte den Ball überlegt ab und vollendete nach Zusammenspiel mit Rafa gekonnt (68.).

Apropos Können: Der mittlerweile 40-jährige Innenverteidiger Pepe bewies eindrucksvoll, dass er seine Emotionen noch immer nicht durchgehend im Griff hat. In der 90. Minute schlug der ehemalige Real-Spieler sein Knie gewollt in Juraseks Gesäß und wurde vom Platz verwiesen. Bei seinem Abgang streckte der ehemalige portugiesische Nationalspieler sein Trikot provokant in Richtung der Benfica-Fans.

Nach satten 15 Minuten Nachspielzeit war Schluss, Benfica ist damit Supercup-Sieger 2023 in Portugal.