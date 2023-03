Samt Joao-Mario-Rekord: Benfica stürmt mit 5:1 ins Viertelfinale

Nach dem 2:0 im Hinspiel gewann Benfica Lissabon auch das Rückspiel gegen Club Brügge. Beim deutlichen 5:1 hatte die Mannschaft von Roger Schmidt einen Doppelpacker und einen Rekordler in den Reihen.

Riesig erschien die Aufgabe für Club Brügge, das 0:2 aus dem Hinspiel bei Benfica Lissabon noch zu drehen. Die Elf von Trainer Roger Schmidt verlor in der gesamten Saison nur zwei Spiele (beide bei Sporting Braga, eines davon erst im Elfmeterschießen im Pokal) - daheim noch gar nicht.

VAR kassiert Blitz-Tor - Benfica drückt

Zu Beginn der Partie hatten die Belgier gleich einmal Glück, dass Goncalo Ramos im Vorfeld vor Joao Marios Tor im Abseits gestanden hatte (2.). Der Treffer per Hacke wäre ein herrlicher gewesen.

Die Adler blieben auch danach tonangebend und versuchten vor allem mit ihren messerscharfen Steckpässen, die Gäste-Defensive auseinanderzuspielen. Auch wenn dies nicht immer klappte, hätten Florentino (16.) und Joao Mario (auf der Linie geklärt, 20.) bereits in der Anfangsphase zur Führung treffen müssen.

Brügge, das in diesem Jahr nur zwei seiner elf Spiele gewinnen konnte, wagte sich zwar immer mal wieder selbst in die Offensive, mehr als zwei Kopfbälle von Vanaken neben das Tor (3., 23.) kam dabei nicht rum.

Rafa und Goncalo Ramos machen die Tür fürs Viertelfinale weit auf

Die Adler blieben geduldig, standen defensiv stabil und zeigten, dass sie auch richtig gut umschalten können. Goncalo Ramos machte sich links auf den Weg, bediente im Strafraum Rafa und der vollendete mit dem Außenrist zum 1:0 (38.).

Noch vor der Pause wurde der Vorbereiter zum Torschützen. Concalo Ramos setzte im Strafraum zu Solo-Lauf an und erhöhte wuchtig (45.+2).

Goncalo Ramos bei seinem Solo-Lauf kurz vor der Pause. IMAGO/Panoramic International

Joao Marios Rekordtreffer

Als der Angreifer auch nach der Pause nach einem schönem Spielzug traf (57.), war das Achtelfinal-Duell entschieden. Beendet war dieses aber noch nicht, denn Brügge stellte die Gegenwehr fast vollständig ein - und stellte sich in Person von Sylla zudem ungeschickt an. Nach einem plumpen Foul des Verteidigers im Strafraum verwandelte Joao Mario gewohnt sicher vom Punkt (71.). Damit ist er der erste Spieler seit Eusebio, der in fünf aufeinanderfolgenden Europapokalspielen für Benfica getroffen hat.

Sechs Minuten später setzte der eingewechselte David Neres gar das 5:0 oben drauf. Sein Treffer zählte erst nach VAR-Einsatz (77.). Den Gästen gelang immerhin in Person von Meijer noch der Ehrentreffer - und das war ein schöner in den Winkel (87.).

Letztlich nur ein Schönheitsmakel nach einem überzeugenden Auftritt für Benfica Lissabon, dessen Trainer sich auf sein erstes CL-Viertelfinale freuen darf. Ausgetragen wird dieses ab dem 11. April.