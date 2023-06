Skyliners aus Frankfurt holen Wucherer als neuen Trainer

Das Projekt Wiederaufstieg bei den Fraport Skyliners liegt in den Händen eines neuen Head Coaches: Denis Wucherer übernimmt an der Seitenlinie in Frankfurt eine "sicher nicht ganz leichte Aufgabe".

Will Frankfurt zurück in die BBL führen: der neue Skyliners-Coach Denis Wucherer. IMAGO/Langer

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt gehen die Aufgabe in der zweiten Liga mit einem bekannten Basketball-Trainer an. Ex-Nationalspieler Denis Wucherer übernimmt und hat einen Vertrag für zwei Jahre mit der Option auf ein drittes Jahr, wie die Hessen am Dienstag mitteilten.

"Ich freue mich riesig auf diese sicher nicht ganz leichte Aufgabe hier in Frankfurt. Ich kenne die Situation des Klubs aus meiner ersten Trainerzeit in Gießen. Damals habe ich ein Team übernommen, das gerade abgestiegen ist und sich in der ProA neu formieren musste", sagte Wucherer. So ähnlich sei es diesmal auch.

Frankfurt ist im Mai zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres aus der Bundesliga abgestiegen. Nachdem es für die Vorsaison eine Wildcard gab, dürfte es nun erstmals in der zweiten Liga weitergehen. "Frankfurt ist ein BBL-Standort und gehört dort auch so schnell wie möglich wieder hin; von den Fans, über die Geschäftsstelle, die Manpower, die Professionalität, die Jugendarbeit in der Breite und Spitze", sagte Wucherer zum Anspruch bei seinem neuen Club.

Geschäftsführer Yannick Binas nannte den 50-Jährigen, der zuletzt von 2018 bis Dezember 2021 in Würzburg an der Seitenlinie stand und zuvor unter anderem Köln und Gießen trainierte, einen Coach, mit dem man "mittelfristig etwas aufbauen" wolle.