Sky und DAZN bieten neues Kombi-Abo

Mit Beginn der neuen Saison können Fußballfans, die sowohl Sky als auch DAZN nutzen wollen, von einem reduzierten Kombinationsabo profitieren.

Wer alle Bundesligaspiele seines Lieblingsklubs live sehen will, braucht in Deutschland auch in der neuen Saison zwei Abonnements: Bei Pay-TV-Sender Sky laufen alle Partien am Samstag und die der englischen Wochen, bei Streaminganbieter DAZN alle Paarungen am Freitag und Sonntag.

Nun gibt es die Möglichkeiten, beide Abos vergünstigt zu kombinieren. Das Sky-Bundesliga-Paket und das DAZN-Komplettangebot gibt es bei einer Laufzeit von jeweils zwölf Monaten für insgesamt 38,99 Euro im Monat. Allerdings ist das bis zum 30. September befristete Kombi-Abo zunächst nur Neukunden vorbehalten.

Ersparnis von 156 Euro jährlich

"Auf dieses Angebot hat Fußballdeutschland gewartet", sagt Sky-Sportchef Charly Classen in der Pressemitteilung. Im Vergleich zu den regulären Kosten für die jeweiligen Jahresabos von Sky und DAZN spare man mit dem neuen Angebot zusammengerechnet 156 Euro jährlich. Zuletzt hatte DAZN auch für Bestandskunden die Preise deutlich angehoben.

Während der Streaminganbieter den Kombi-Abonnenten sein gesamtes Programm inklusive Bundesliga und Champions League zur Verfügung stellt, ist im Sky-Bundesliga-Paket zwar neben der 1. auch die 2. Bundesliga enthalten, nicht aber der DFB-Pokal oder die Premier League, an denen Sky ebenfalls die Rechte hält. Für diese brauchen Interessenten zusätzlich das Sky-Sport-Paket.