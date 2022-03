"Sky"-Experte Ralf Schumacher reist nach Anschlag aus Saudi-Arabien ab

TV-Experte Ralf Schumacher ist nach dem Raketen-Einschlag in eine Öl-Anlage in der Nähe der Rennstrecke in Dschidda aus Saudi-Arabien abgereist. Auch dem restlichen Team stellte der Pay-TV-Sender "Sky" frei, zu bleiben oder zurückzureisen. Das Rennen soll dennoch wie geplant stattfinden.

