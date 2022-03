"Sky" erwirbt weitere TV-Rechte am DFB-Pokal der Frauen

Pay-TV-Sender "Sky" weitet zur neuen Saison seine Live-Berichterstattung über den DFB-Pokal der Frauen aus.

Statt wie in dieser Saison jeweils ein Topspiel pro Runde zu übertragen, hat "Sky" ab der Saison 2022/23 für vier Jahre die "umfassenden Liveübertragungsrechte" am Frauen-Pokal erworben. Das teilte der Sender gemeinsam mit dem DFB am Dienstag mit.

"Wir freuen uns sehr, dass Sky zusammen mit dem DFB die Sichtbarkeit des DFB-Pokals der Frauen nachhaltig und langfristig vorantreibt. Dies ist eine großartige Entwicklung, denn nie zuvor gab es so viele Pokalspiele live im TV", wird Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG, in der Pressemitteilung zitiert.

Im Free-TV zeigt weiterhin die ARD Live-Bilder des Frauen-Pokals, darunter das Finale und ein Halbfinale.

"Sky" hatte bereits die TV-Rechte am DFB-Pokal der Männer im ausgeschriebenen Zeitraum von 2022/23 bis 2025/26 erworben und zeigt dort auch zukünftig alle 63 Partien live. Gleichzeitig werden ab der neuen Saison mehr Spiele - insgesamt 15 - im Free-TV zu sehen sein. Neben der ARD kehrt nach zehn Jahren auch das ZDF als übertragender Sender zurück.