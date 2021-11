Skov ist zurück im WM-Rennen

Nach der Europameisterschaft hatte der Hoffenheimer Robert Skov eine Durststrecke durchzustehen - nicht nur im Verein. Jetzt ist der Linksfuß wieder am Drücker.

Am Wochenende hatte Robert Skov seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison für die TSG verbucht - und was für einen. Weil Nationalspieler David Raum hatte passen müssen (Kapselreizung im Sprunggelenk), durfte der Linksfuß mal wieder auf der linken Außenbahn ran. Beim 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC avancierte der Däne mit starken Szenen, einem Pfostentreffer und zwei Assists zum besten Spieler auf dem Platz.

Eine Leistung, die auch drei Tage später noch für Nachhall sorgte. Am Dienstag gab Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand sein Aufgebot für die abschließenden Länderspiele gegen die Färöer und in Schottland bekannt, mit dabei auch wieder Skov, der gemeinsam mit seinem TSG-Teamkollegen und Kumpel Jacob Bruun Larsen nominiert wurde. Damit steht Skov mit dem Spiel in seiner Heimatstadt Kopenhagen am 12. November vor einer emotionalen Rückkehr ins Nationalteam, das sich ja bereits für die WM in Katar qualifiziert hat.

Bei der EM dabei - aber ohne Einsatz

Der 25-Jährige frühere Torschützenkönig der dänischen Liga (2018/19) hatte den Sprung ins A-Team früher geschafft als Bruun Larsen, mit dem er sein Land auch schon bei Olympia 2016 vertreten hatte. Doch bei der Euro, bei der Dänemark überraschend bis ins Halbfinale vorgedrungen war, blieb Skov ohne Einsatz. Auch in Hoffenheim kam der schussgewaltige Däne durch eine verspätete Vorbereitung zunächst ins Hintertreffen und war zuletzt auch nicht für die Nationalelf nominiert worden. Stattdessen Bruun Larsen nach seinem starken Saisonstart in der Bundesliga. Nun dürfen die Kumpels also wieder gemeinsam auch im Nationaltrikot ran.

Spannend, auf welcher Position Skov dann zum Einsatz kommt. Nach seiner Umschulung in Hoffenheim war der gelernte Flügelstürmer auch in Länderspielen links oder gar hinten links eingesetzt worden, sich dort aber nicht behaupten oder durchsetzen können. Mal sehen, wo ihn Hjulmand beim Restart sieht.