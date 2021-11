Skov: "Diese Verletzung kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt"

Statt sich in der Nationalelf für die WM anzubieten, muss Robert Skov (25) einen weiteren Rückschlag verkraften.

Eigentlich hätte er jetzt ein Heimspiel. Zu Hause in Kopenhagen, wo Robert Skov vor zwei Jahren zum Torschützenkönig seines Landes avancierte, trifft Dänemarks bereits für die WM qualifizierte Nationalmannschaft auf die Färöer, ehe es zum Abschluss nach Schottland geht. Es wären für Skov die ersten Auftritte für sein Land gewesen seit der EM, die der Linksfuß hautnah, aber ohne Einsatz miterlebte.

Endlich hatte sich der für zehn Millionen Euro vom FC Kopenhagen geholte Däne zuletzt auch wieder in die Hoffenheimer Startelf gekämpft und gegen Hertha BSC mit zwei Assists geglänzt, ehe in Bochum prompt der nächste Rückschlag folgte. Nach einer Stunde fasste sich Skov an die Rückseite des rechten Oberschenkels und musste ausgewechselt werden.

"Diese Verletzung kommt für mich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt", hadert Skov, "im Hinblick auf die Bundesliga, wie auch auf die Nationalmannschaft." Erneut wird der mittlerweile 25 Jahre alte Profi viel Zeit verlieren und muss den nächsten Einschnitt in seiner Entwicklung hinnehmen, in der er zwischen der offensiveren Rolle als Flügelstürmer und der defensiveren Aufgabe links hin- und hergerissen war.

Mittlerweile ist klar, dass es nicht nur eine leichtere muskuläre Blessur ist, sondern eine schwerwiegende. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte auch ein Band geschädigt sein. Jedenfalls veranschlagte die TSG die Ausfallszeit ihrer Nummer 29 gleich auf mehrere Monate. Und so endet dieses unbefriedigende Jahr für Skov, wie es begonnen hatte. Schon im Januar hatte sich der schussgewaltige Athlet - gerade wieder in Form nach einer überstandenen Corona-Erkrankung - verletzt und war erst in der Schlussphase der Vorsaison wieder richtig in Fahrt gekommen.

Nun geht das ganze wieder von vorne los. "Dennoch gehört es zum Leben eines Profis, diese Herausforderungen anzunehmen und alles dafür zu tun, schnellstmöglich wieder zurückzukehren", erklärt Skov, "genau diese Aufgabe gehe ich nun mit ganzem Ehrgeiz an." Um dann auf einen glücklicheren Verlauf des WM-Jahres 2022 zu hoffen.