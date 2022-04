Skoda Karoq: Facelift für das Kompakt-SUV

Kodiaq, Karoq, Kamiq - bei so viel "K" und "q" kann man schon durcheinander kommen. Der Karoq nimmt in Skodas SUV-Hierarchie den Mittelplatz ein und zählt sich zu den Kompakt-SUVs. Jetzt hat das Erfolgsmodell ein Facelift erhalten. Elektrifizierte Antriebe gibt es nach wie vor nicht. Aber: Der Diesel darf bleiben. Die Preise beginnen bei 25.290 Euro.

Allzu viel gibt es am Kompakt-SUV Karoq eigentlich nicht zu verbessern, das dachte man sich wohl auch beim Hersteller Skoda. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 wurden vom kleineren Bruder des Kodiaq und vom größeren des Kamiq bereits mehr als eine halbe Million Einheiten verkauft. Das Erfolgsmodell gilt bis heute weitgehend als up to date, doch sich im Erfolg zu sonnen, bedeutet Stillstand. Deshalb haben die Tschechen jetzt nicht nur das Design verfeinert, sondern auch die Aerodynamik um neun Prozent günstiger gestaltet. Außerdem konnten sie die fünf angebotenen Motorisierungen noch wirtschaftlicher auslegen und nicht zuletzt mehr nachhaltige Materialien verwenden.

Markanter und kräftiger

Auf den Betrachter wirkt der Karoq jetzt markanter und kräftiger. Da fallen vor allem im Topmodell "Sportline" die Stoßfänger in Wagenfarbe auf, zudem der neue Frontgrill, erstmals eingerahmt von Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern (2x12 Pixel Matrix); die Basisvariante bietet zumindest bereits das einfache LED-Licht. Weniger dem Fahrtwind entgegenzusetzen haben einerseits die Räder, andererseits wachsen die Formate der Felgen künftig bis auf 19 Zoll, dies in einem "Aero Trim", wie es heißt, und in "Silver-Metallic" lackiert. Einen Beitrag, den Verbrauch weiter zu senken, leistet auch der geschlossene Fahrzeugboden, der den CO2-Ausstoß um 15 Prozent reduzieren soll.

Aerodynamischer Feinschliff: Diverse Maßnahmen sollten die Verbrauchswerte positiv beeinflussen. Hersteller

Zum Heck: Die Dachspoiler sind jetzt ebenfalls in Wagenfarbe lackiert, die zweiteiligen Rückleuchten kommen als Full-LEDs daher, beim "Sportline" reagieren sie dynamisch. Das Topmodell erkennt man auch an der schwarzen Dachreling (sonst: Silber im Designpaket für 470 Euro) und am schwarzen Heckdiffusor. Spezielle Radhausverkleidungen besitzen die Ausstattungsstufen "Ambition" und "Style". In Szene setzen sich die aufgefrischten Karoq-Modelle besonders in der neuen Wagenfarbe "Phoenix Orange".

Innen fallen neben dem Digital-Cockpit (10,25 Zoll) zum Beispiel die stoffbezogene Armlehne und die teilweise aufwendiger gestalteten Kunststoffverkleidungen mit Dekor-Einlagen auf. Für Nachhaltigkeit steht im optionalen Eco-Paket das Recycling-Material aus PET-Flaschen, das in den Bezügen der Polsterung verarbeitet wurde. Eine Dreizonen-Klimaautomatik (Climatronic) ist zukünftig ebenfalls auf Wunsch erhältlich.

Variables Sitzsystem

Varioflex-Sitzsystem: Ab "Ambition"-Ausstattung zum Aufpreis von 610 Euro erhältlich.

Das Platzangebot erweist sich als großzügig, bei einer Außenlänge von nur 4,39 Metern bringt es der Karoq auf einen Radstand von rund 2,64 Metern. Auch der gut ausgeformte Gepäckraum kann sich sehen lassen, bei Standard-Sitzkonfiguration beträgt das Ladevolumen 521 bis 1640 Liter. Der Aufpreisliste zu entnehmen sind die ausbaufähigen "Varioflex"-Sitze.

Die Antriebspalette gibt sich konventionell, nicht elektrifiziert mithin, es gibt keinen Hybrid und schon gar keinen Plug-in-Hybrid. Der Einstieg erfolgt mit dem Karoq 1.0 TSI, dessen Dreizylinder 81 kW/110 PS leistet. Nur er wird in der Basisstufe "Active" und ausschließlich mit manueller Sechsgangschaltung geliefert, dies ab 25.290 Euro. Die wohl am stärksten nachgefragte Karoq-Variante, der Vierzylinder 1.5 TSI ACT mit 110 kW/150 PS und Zylinderabschaltung steht ab der zweiten Ausstattungsstufe "Ambition" und ab 29.880 Euro in der Liste; 2000 Euro Aufpreis erfordert das Siebengang-DSG. Noch leistungsstärker agiert der 2.0 TSI mit 140 kW/190 PS. Er ist allerdings der "Sportline"-Version vorbehalten und wird serienmäßig mit Allradantrieb angeboten. Den Diesel-Fans dient sich ein Zweiliter-Vierzylinder-TDI an, die kleinere Ausbaustufe mit 85 kW/115 PS (ab 31.020 Euro), die größere mit 110 kW/150 PS (ab 33.330 Euro), hier ist der 4x4-Antrieb optional erhältlich. Über diverse Pakete und Extras lässt sich das Fahrzeug auf Wunsch vielfältig individualisieren.

Erfolgstyp: Allein in Deutschland hat Skoda bereits über 100.000 Karoq-Einheiten verkauft. Hersteller

Der Verbrauch wird beim 150-PS-Benziner im kombinierten Zyklus mit niedrigen 5,5 Litern auf 100 Kilometern, entsprechend 119 g/km CO2, angegeben, offenbar allerdings nicht gemäß der neuen und praxisgerechteren WLTP-Norm. Auf ersten Probefahrten, überwiegend über die auf 120 km/h tempolimitierte Autobahn, gab der Bordcomputer Werte um die sieben Liter an.

Verbessert hat Skoda im Karoq auch die Assistenz- und Sicherheitssysteme, beispielsweise sind bis zu neun Airbags lieferbar. Der "Travel Assist" fasst nun sieben verschiedene Fahrhelfer zusammen, dazu zählen etwa der vorausschauende adaptive Abstandsassistent, der adaptive Spurhalteassistent und die verbesserte Verkehrszeichenerkennung. Bei drohenden Kollisionen reagiert der optionale Proaktive Insassenschutz präventiv und verhindert mögliche Unfallfolgen.

Ingo Reuss

Skoda Karoq in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits erhältlich

Wen er ins Visier nimmt: VW T-Roc, Seat Ateca, Opel Grandland, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Renault Kadjar, Nissan Qashqai etc.

Was ihn antreibt: Benziner mit 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS, 140 kW/190 PS. Diesel mit 85 kW/115 PS und 110 kW/150 PS

Was er kostet: Ab 25.290 Euro