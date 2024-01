SKN will Lyon "so lange wie möglich ärgern"

Nach Manchester City (2017) und dem VfL Wolfsburg (2022) dürfen sich die Fans des SKN St. Pölten nun auf den nächsten richtigen Kracher in der UEFA Women's Champions League, auf Rekordsieger Olympique Lyon, freuen.

Der Traum vom Viertelfinale der Champions League ist vorzeitig ausgeträumt, trotzdem steht ein "Highlight-Spiel" vor der Türe: SKN St. Pölten hat am Donnerstag (21 Uhr LIVE! bei kicker) mit Olympique Lyon den Rekordsieger der "Königsklasse" zu Gast. Berechtigte Hoffnungen auf einen Punktgewinn darf sich die nach vier Partien noch sieglose Truppe von Trainerin Liese Brancao keine machen, schon eine knappe Niederlage wäre ein Achtungserfolg.

"Wir möchten Lyon mit unseren Fans im Rücken so lange wie möglich ärgern", gab Brancao die Marschroute vor. In Frankreich war das nicht geglückt, da hatte Danielle van de Donk bereits in der vierten Minute die Führung für Lyon fixiert. Da danach nur noch ein Eigentor von Leonarda Balog (47.) passierte, kamen die Niederösterreicherinnen mit einem 0:2 glimpflich davon. Das bestätigte auch der Blick auf die Statistik, die Lyon mit 65:35-Prozent Ballbesitz, 35:4-Chancen, 12:0-Schüssen aufs Tor sowie 15:3-Schüssen neben das Tor als Klasse für sich auswies.

Schlüter wieder gefragt

SKN-Torfrau Carina Schlüter wird neuerlich einen Toptag brauchen, damit sich ihr Team im letzten CL-Heimspiel der Saison mit Würde von den Anhängern verabschieden kann. Nach der Auslosung hatten die Niederösterreicherinnen darauf gehofft, dass es in dieser Partie noch um viel geht. Mit einem Heim-1:2 gegen Brann Bergen, der eingeplanten Niederlage auf französischem Boden sowie den folgenden Enttäuschungen gegen Slavia Prag (0:0 und 0:1) verlief die Gruppenphase dann allerdings gar nicht nach Wunsch.

Die Enttäuschung im SKN-Lager war nach den Partien spürbar und konnte auch nicht so leicht abgeschüttelt werden. Mittlerweile ist der Blick aber wieder nach vorne gerichtet, das auch aufgrund des hochkarätigen Gegners, der auch national mit 16 Meistertiteln und zehn Cupsiegen die Rekorde hält. "Es ist ein Highlightspiel. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Fans und den gesamten Verein", betonte Kapitänin Jennifer Klein. Gegen Starspielerinnen wie Wendie Renard, Ada Hagerberg oder Van de Donk geht es eben nicht alle Tage.

Gastgeschenke dürfen keine erwartet werden, gilt es für die Französinnen (10) doch noch den Gruppe-B-Sieg zu fixieren. Mit einem 2:2 gegen Brann Bergen (7) musste der Starclub noch vor Weihnachten überraschend Federn lassen. Bei der Generalprobe feierte Lyon am Sonntag beim Fünften Montpellier einen 2:1-Erfolg, womit auch das 13. Ligaspiel gewonnen werden konnte. In Österreich startet die Rückrunde erst im März. Zum CL-Gruppenabschluss geht es für St. Pölten am 31. März noch auswärts gegen Brann Bergen.