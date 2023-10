SKN und Altach/Vorderland wollen weiße Weste behalten

Der sechste Spieltag nähert sich in großen Schritten und hat einige hochbrisante Duelle zu bieten. So kämpfen die Wiener Austria und die Vienna um die Vormachtstellung in der Bundeshauptstadt. Meister St. Pölten empfängt Aufsteiger Lustenau/Dornbirn. Und Sturm Graz pocht gegen Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen nach einer 1:5-Klatsche gegen den SKN auf Wiedergutmachung.

Zwei Teams haben nach fünf Runden eine weiße Weste. Meister SKN St. Pölten und Altach/Vorderland. Diese wollen die beiden Mannschaften nach Möglichkeit behalten. Am unteren Tabellenende konnte Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen zuletzt erstmals punkten. Nun ist Wacker Innsbruck der letzte verbleibende Klub ohne einen Punktgewinn. Im sechsten Anlauf soll es nun auch für die Tirolerinnen mit einem Erfolgserlebnis klappen.

Der sechste Spieltag wird mit einem ganz besonderen Spiel eröffnet. Die Wiener Austria empfängt die Vienna zum Duell um die Vormachtstellung in der Bundeshauptstadt. Aktuell haben die Döblingerinnen die Nase vorne. Drei Zähler trennen die Vienna vom Stadtrivalen. Mit einem Sieg am Samstag könnten die "Veilchen" mit der Vienna punktemäßig gleichziehen. "Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur auf Grund der Brisanz des Wiener Derbys, sondern auch weil wir nach der Niederlage in Neulengbach wieder zurück in die Erfolgsspur kommen wollen", erklärt Trainer Stefan Kenesei und meint: "Bisher haben wir in unseren Heimspielen immer sehr gute Performances abgeliefert, das wollen wir auch am Samstag zeigen." Auch sein Gegenüber, Mark Dobrounig ist bereit für die Begegnung: "Das Derby hat seine eigenen Gesetze und wir freuen uns darauf, am Samstag, in einem hoffentlich tollen Rahmen dieses Spiel zu bestreiten. Den Schwung und die Energie aus den letzten Spielen wollen wir mitnehmen."

Ebenfalls am Samstag trifft die SPG SCR Altach/FFC Vorderland auf den FC Bergheim. Während die Salzburgerinnen in der vergangenen Woche den ersten Saisonsieg feiern durften, sind die Vorarlbergerinnen noch mit einer weißen Weste unterwegs. Fünf Spiele, fünf Siege lautet die Bilanz der Mannschaft um die frisch gebackene Fußballerin des Jahres, Eileen Campell. Trainer Bernhard Summer weiß: "Bergheim hat durch den ersten Saisonsieg gewiss Auftrieb und Sicherheit gewonnen. Wir werden sicherlich nicht leichtfertig in dieses Spiel gehen, weil wir wissen wie schwierig es ist, gegen Bergheim Tore zu erzielen, da sie defensiv sehr tief und konstant stehen. Ich denke, der erste Treffer der Partie kann ein Knackpunkt sein. Eine frühe Führung wäre natürlich hilfreich." Bergheim wiederrum weiß um die Qualität der Gastgeberinnen Bescheid. "Vielleicht gelingt es uns ja mit einer stabilen Defensiv-Leistung, den ein oder anderen Punkt aus dem Ländle mitzunehmen", sagt Interimstrainerin Sara Schalble.

Die dritte und letzte Begegnung am Samstag wird zwischen Sturm Graz und Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen ausgetragen. Der Vizemeister hat zuletzt gegen den SKN eine herbe 1:5-Klatsche erlitten und pocht auf Wiedergutmachung. "Wir wollen unser Maximum ausschöpfen, was uns letzte Woche gegen St. Pölten leider nicht gelungen ist. Wir wollen die drei Punkte unbedingt in Graz lassen und werden alles notwendige dafür tun", erklärt Trainer Sargon Duran. Blau-Weiß hingegen sieht sich in der Außenseiterrolle, Trainer Adis Besic: "Wir wissen, dass Sturm Graz eines der Top-Teams der Liga ist, dennoch wollen wir sie am Samstag ärgern."

SKN mit Selbstvertrauen nach CL-Sieg

Der SKN St. Pölten hat in den nächsten Monaten wohl einige englische Wochen zu bestreiten. Nach dem klaren Hinspielsieg in der letzten Qualifikationsrunde zur Champions League über Valur Reykjavik ist der Einzug in die Gruppenphase nur noch Formsache. Selbiges sollte auch das Bundesliga-Spiel gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn sein. Im Duell zwischen dem Meister und dem Aufsteiger ist die Favoritenrolle klar verteilt. SKN-Trainerin Liese Brancao meint jedoch: "Wir erwarten gegen Dornbirn ein sehr schwieriges Spiel, weil wir uns auf Grund der Champions League-Spiele in Reykjavik und nächste Woche zuhause in St. Pölten in einer englischen Woche befinden." Klaus Stocker, Trainer der Vorarlbergerinnen stellt klar: "St. Pölten ist für uns eigentlich außer Reichweite, wir werden uns aber trotzdem gut auf das Spiel vorbereiten und freuen uns auf die Partie. Jedes Spiel beginnt bei null zu null."

Um den ersten Punktgewinn in der noch jungen Spielzeit kämpfen die Spielerinnen des FC Wacker Innsbruck. Die Tirolerinnen mussten sich in allen fünf Spielen geschlagen geben, wollen nun aber gegen Neulengbach anschreiben. Wacker-Trainer Thomas Mayr erklärt: "Sie haben ein gestandenes und erfahrenes Team, das klar über uns zu stellen ist. Wir werden versuchen, eine Überraschung zu liefern und uns mit Händen und Füßen wehren. Im Fußball ist immer alles möglich." Neulengbach hingegen geht mit Selbstvertrauen in das Duell: "Wir sind gut drauf und wollen den positiven Lauf auch gegen Wacker Innsbruck fortsetzen. Unterschätzen dürfen und werden wir den Gegner aber nicht", sagt Trainer Lukas Noga.