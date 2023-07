SKN St. Pölten holt Stefan Thesker aus Kiel

Stefan Thesker verlässt den deutschen Zweitligisten Holstein Kiel und heuert in Österreich bei 2.-Liga-Klub SKN St. Pölten an.

Der SKN St. Pölten sichert sich mit dem 32-jährigen Deutschen Stefan Thesker einen erfahrenen Mann für die Verteidigung. Der Innenverteidiger kommt von Holstein Kiel, vergangene Saison Tabellenachter der 2. Bundesliga. Beim "Wolfsrudel" aus Niederösterreich unterschreibt der 1,90 Meter große Abwehrhüne einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Innenverteidiger dazu, der unsere ohnehin schon sehr gute Abwehr nochmals besser macht", beschrieb SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff den Neuzugang. Sportdirektor Tino Wawra erklärte: "Nicht nur am Platz ist er qualitativ top, sondern auch menschlich passt Stefan richtig gut hierher. Ein absoluter Teamplayer, der eigene Interessen hintenanstellt."

Aufstieg im Visier: "Großes Ziel Bundesliga"

Thesker kann auf eine beachtliche Karriere mit 108 Einsätzen in der 2. deutschen Bundesliga sowie 55 Partien in der niederländischen Eredivisie zurückblicken. Für die TSG Hoffenheim und Hannover 96 kam der ehemalige U-21-Nationalspieler sogar acht Mal in der Bundesliga zum Zug.

Für ihn sei der SKN "ein extrem spannendes Projekt, auf das ich nach den Gesprächen mit Jan Schlaudraff und Tino Wawra sowie dem Trainerteam richtig Lust bekommen habe". An Ambition fehlt es dem 32-Jährigen auch im Herbst seiner Karriere nicht: "Ich will alles geben und meinen Teil dazu beitragen, damit wir unser großes Ziel Bundesliga so schnell wie möglich erreichen."