SKN St. Pölten gewinnt Spitzenspiel

Der SKN St. Pölten marschiert weiter Richtung erfolgreiche Titelverteidigung.

Meister SKN St. Pölten hat mit dem zwölften Saisonsieg den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga gemacht. Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag im Heimspiel der 14. Runde gegen Sturm Graz mit 1:0 durch und siegten zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.

Zur Matchwinnerin wurde Mateja Zver mit ihrem Treffer in der 51. Minute. Zuvor zählte ein Kopfballtor von Valentina Mädl (40.) wegen eines Foulspiels nicht.

Der Serienmeister baute den Vorsprung auf Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland zumindest für einen Tag auf sieben Punkte aus. Die Vorarlbergerinnen sind am Sonntag zu Hause gegen die Vienna im Einsatz.

Danach stehen noch vier Runden am Plan. In diesen wird Diana Lemesova bei St. Pölten ziemlich sicher fehlen, zumal sie kurz vor der Pause verletzt vom Feld getragen werden musste.