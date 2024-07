SKN-Frauen treffen in CL-Quali auf Neftci Baku

Auf dem Weg in die Champions League treffen die Frauen des SKN St. Pölten in der Qualifikation zunächst auf Neftci Baku aus Aserbaidschan.

Österreichs Meisterinnen vom SKN St. Pölten treffen in der Qualifikation der Champions League zunächst auf Neftci Baku aus Aserbaidschan. Gewinnen die "Wölfinnen" am 4. September beim Miniturnier an einem noch zu bestimmenden Ort, treffen sie am 7. September auf den Sieger des Duells zwischen Vllaznia (Albanien) und Lanchkhuti (Georgien). Vizemeister First Vienna bestreitet sein CL-Quali-Debüt gegen den französischen Ligadritten Paris FC.

Das zweite Semifinale bestreiten Sparta Prag und Linköping aus Schweden. Dem Turniersieger steht für die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse mit 16 Teams noch eine weitere Hürde bevor. Die zweite und letzte Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel wird am 18./19. und 25./26. September ausgetragen. Die Auslosung findet am 9. September in Nyon statt. Die Gruppenphase der Champions League startet am 8. Oktober.