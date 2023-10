SKN-Frauen treffen in CL-Gruppenphase auf Lyon, Prag und Brann Bergen

Die Frauen des SKN St. Pölten bekommen es in der Champions-League-Gruppenphase mit Lyon, Slavia Prag und Brann Bergen zu tun.

Die Frauen des SKN St. Pölten kennen ihre Gegnerinnen in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Die Niederösterreicherinnen treffen in Gruppe B auf Rekordchampion Lyon, Slavia Prag und Brann Bergen. Das ergab die am Freitag durchgeführte Auslosung in Nyon.

Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei Valur Reykjavik hatte sich St. Pölten am Mittwoch durch eine 0:1-Niederlage vor heimischem Publikum zum zweiten Mal in Folge für die Königsklasse qualifiziert. Bei der Premiere im Vorjahr belegte das Team von Liese Brancao mit vier Punkten den dritten Rang und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

In dieser Saison träumen die SKN-Frauen vom erstmaligen Vorstoß in die Runde der letzten Acht. Finanziell hat sich die neuerliche Qualifikation für die Gruppenphase allenfalls schon gelohnt: Für das Weiterkommen gab es 100.000 Euro, zusätzlich darf sich St. Pölten über 400.000 Euro an Startgeld freuen. Für jeden Sieg in der Gruppe gibt es eine Prämie von 50.000 Euro, für ein Unentschieden sind es noch 17.000 Euro.

