SKN-Frauen starten mit Heimspiel gegen SK Brann

Die "Winterspiele" um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale beginnen für den SKN St. Pölten am 14. November.

Österreichs Frauen-Meister St. Pölten beginnt in Gruppe B der Champions League am 14. November daheim gegen SK Brann. Auf das Duell mit den Norwegerinnen folgt am 22. November der Auftritt bei Gruppenfavorit Olympique Lyon. Am 13. bzw. 21. Dezember geht es daheim und auswärts gegen Slavia Prag. Vor dem Abschluss am 31. Jänner in Bergen kommt am 25. Jänner Lyon nach Niederösterreich. Daheim gegen Prag und Lyon wird um 21.00 Uhr gespielt, sonst um 18.45 Uhr.

Mit Lyon dürfen sich die Fans der "Wölfinnen" auf eines der weltbesten Frauen-Teams freuen. Frankreichs Meister hat die Champions League von 2011 bis 2022 acht Mal gewonnen. Slavia könnte der große Gegner im Kampf um Platz zwei sein, der ebenso ein Ticket für das Viertelfinale bringt. Letzte Saison holten die Niederösterreicherinnen in der Gruppenphase gegen die Tschechinnen vier Punkte.

