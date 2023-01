SKN-Frauen holen deutsches Nachwuchstalent Mattner von der Vienna

Die 19-jährige deutsche Nachwuchsnationalspielerin Sarah Mattner wechselt von der Vienna zum österreichischen Ligakrösus SKN St. Pölten.

Mittelfeldspielerin Sarah Mattner-Trembleau erklimmt die nächste Sprosse auf der Karriereleiter. Die 19-jährige Nachwuchsteamspielerin Deutschlands wechselt innerhalb der österreichischen Bundesliga von der Vienna zu Serienmeister SKN St. Pölten. Damit geht eine mehr als elfjährige Ära bei den Döblingerinnen zu Ende. Mattner bestritt für die erste Mannschaft der Vienna-Frauen 76 Bewerbsspiele, in denen sie 56 Tore erzielte.

2022 mit Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet

"Auch wenn es keine leichte Entscheidung war, so muss ich heute meinen Abschied von der Vienna mitteilen. Ich bin im Vienna-Nachwuchs groß geworden, der Verein hat mich sowohl als Spielerin als auch als Mensch sehr geprägt, umso schwerer war die Entscheidung", sagte die Deutsch-Französin zum Abschied. "Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel in meiner Karriere, auf das ich mich schon sehr freue. Ich möchte mich bei der Vienna aber auch bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet haben."

Mattner durchlief die Nachwuchsabteilungen des DFB-Teams und war zuletzt sowohl bei der U-19 Europameisterschaft sowie der U-20 Weltmeisterschaft im Einsatz. 2022 wurde die Offensivspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet.

"Sarah hat sich bei uns von einer talentierten Nachwuchsspielerin zu einer absoluten Leistungsträgerin in der ersten Mannschaft entwickelt. Sie hatte in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil am Aufstieg und den Erfolgen der Vienna-Frauenmannschaft", würdigte Vienna Vizepräsident Jonas Puck die Leistungen der 19-Jährigen. "Mit dem Schritt zum SKN St. Pölten geht sie nun den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere. Der Wechsel ist für uns eine Bestätigung unserer hervorragenden Nachwuchsarbeit. Wir wünschen ihr nur das Beste, viel Gesundheit und Erfolg.“"