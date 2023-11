Die SKN Frauen ließen in der ersten Cup-Runde nichts anbrennen und feierten einen 9:0-Kantersieg über die FSG Stetteldorf/Großweikersdorf.

Serien-Double-Sieger SKN St. Pölten ist mit einem Kantersieg in die neue Pflichtspielsaison gestartet.

Die Niederösterreicherinnen feierten am Sonntag in der ersten Runde des nationalen Frauen-Cups einen 9:0-Erfolg gegen den Drittligisten FSG Stetteldorf/Großweikersdorf. Bereits am Samstag hatte Sturm Graz die Saison mit einem 3:2 bei Zweitligist SVK Wildcats in Krottendorf eröffnet. Die Bundesliga startet kommenden Freitag.