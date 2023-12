SKN, Admira und Lafnitz feiern bei schwierigen Bedingungen Siege

Heftiger Schneefall sorgte in der 2. Liga für zwei Absagen - in den verbliebenen drei Spielen setzten sich der SKN St. Pölten, die Admira und Lafnitz durch.

Die 16. Runde der 2. Liga ist am Freitag mit Siegen für den SKN St. Pölten, die Admira und Lafnitz eröffnet worden. Der SKN gewann daheim gegen Sturm Graz II mit 3:1, die Südstädter setzten sich bei Stripfing mit 4:0 durch und Lafnitz behielt beim Kapfenberger SV mit 4:2 die Oberhand. Die Partien Amstetten - GAK und SV Horn - DSV Leoben konnten wegen der aktuellen Witterung nicht ausgetragen werden, neue Spieltermine sollen demnächst festgelegt werden.

In Wien-Floridsdorf waren die Platzverhältnisse aufgrund des Schneefalls zumindest hart an der Grenze zur Irregularität. Flüssige Kombinationen waren auf dem weißen Untergrund nicht möglich, es ging vor allem um hohe und zweite Bälle. Mit diesen Gegebenheiten fand sich die Admira besser zurecht als die ersatzgeschwächten Stripfinger.

Tranziska (6., 36./Elfmeter) sorgte für eine komfortable Pausenführung der Gäste, die nach dem Seitenwechsel durch Ristanic (56.) und Schöller (74.) nachlegten und ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison bejubelten. Damit stieß die Admira auf Rang elf vor und liegt noch zwei Zähler hinter den neuntplatzierten Stripfingern, die zudem Kreiker mit Gelb-Rot verloren (83.).

Zwischen den beiden Niederösterreich-Clubs ist der SV Lafnitz klassiert. Die Steirer gaben in Kapfenberg nach Toren von Feyrer (25.) und Murataj (29.) beziehungsweise Murza (26.) und Puschl (63.) zweimal eine Führung her, gingen aber auch dank eines von Leipold verwandelten Strafstoßes (71.) doch noch als Sieger vom Platz. Kapfenbergs Elfmeter-Verursacher Walchhütter sah für sein Vergehen Gelb-Rot (70.). Für den Schlusspunkt sorgte Neubauer (95.).

SKN macht Boden gut

Den vierten Erfolg aus den jüngsten fünf Pflichtspielen fuhr St. Pölten ein. Der SKN kam - ebenfalls auf schneebedecktem Grün - gegen die zweite Mannschaft von Sturm zu einem ungefährdeten 3:1, die Tore erzielten Keiblinger (11./Elfmeter), Tadic (23.) und Carlson (40.) beziehungsweise Schopp (84.). Die Niederösterreicher schoben sich vorerst an die dritte Stelle und liegen elf Zähler hinter Spitzenreiter GAK, der eine Partie weniger ausgetragen hat.

Die letzte reguläre Runde vor der Winterpause wird nach derzeitigem Stand am Samstag mit Vienna - Schwarz Weiß Bregenz und am Sonntag mit Ried - FAC sowie Dornbirn - Liefering abgeschlossen. Am kommenden Mittwoch steht noch das Nachtragsmatch Sturm Graz II - Ried auf dem Programm. Ob an diesem Tag auch die am Freitag abgesagten Partien durchgeführt werden, ist noch offen. Die erste Runde im kommenden Jahr ist für das Wochenende 23./24./25. Februar angesetzt.