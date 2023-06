Skjelmose holt sich den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse

Der Däne Mattias Skjelmose hat sich den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse geholt. Dafür reichte ihm im abschließenden Zeitfahren der dritte Platz. Die Tour wurde von dem tragischen Unfalltod des Schweizers Gino Mäder überschattet.

Zwei Tage nach dem Unfalltod von Gino Mäder hat Mattias Skjelmose überraschend den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse geholt. Der dänische Radprofi belegte beim abschließenden Zeitfahren über 25,7 Kilometer den dritten Rang und musste sich nur dem Spanier Juan Ayuso und Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien geschlagen geben. In der Gesamtwertung reichte Skjelmose das Polster, er holte sich das Gelbe Trikot vor Ayuso und Evenepoel.

Am Samstagmittag waren nach einer Schweigeminute nur noch 113 Fahrer an den Start gegangen. Der Schweizer Radrennstall Tudor Pro Cycling, das belgische Radsportteam Intermarché-Circus-Wanty und Mäders Team Bahrain-Victorious hatten ihre Teilnahme an der Tour zuvor abgebrochen. Zudem verzichteten nach dem tragischen Zwischenfall mit Mäder 17 Fahrer aus weiteren Mannschaften. Das Zeitfahren zwischen St. Gallen und Abtwil verlief am Sonntag ohne größere Zwischenfälle.

Am Donnerstag war der 26 Jahre alte Mäder auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt auf den letzten Kilometern der fünften Etappe mit hohem Tempo in eine Schlucht gestürzt und musste reanimiert werden. Einen Tag später starb der schwer verletzte Schweizer im Krankenhaus.

8. Etappe, Einzelzeitfahren St. Gallen - Abtwil (25,70 km):

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 32:25 Min.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 8 Sek.; 3. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 9; 4. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost + 23; 5. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 28; 6. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 36; 7. Mattia Cattaneo (Italien) - Soudal Quick-Step + 39; 8. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 40; 9. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 42; 10. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 46; ... 27. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:20 Min.; 28. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 33. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 1:28; 35. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 1:31; 60. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 2:17; 88. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 3:12; 90. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 3:21; 107. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 4:36

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 8. Etappe:

1. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo 21:17:19 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 9 Sek.; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 45; 4. Wilco Kelderman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 2:09 Min.; 5. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 2:41; 6. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost + 2:47; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 3:04; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 3:25; 9. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech + 4:29; 10. Harold Tejada (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 4:57; ... 14. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 8:10; 37. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 37:27; 53. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 47:23; 60. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 49:54; 62. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 50:54; 63. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 51:32; 83. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 1:02:31 Std.; 104. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 1:20:51

Bergwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. Pascal Eenkhoorn (Niederlande) - Lotto Dstny 44 Pkt.; 2. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe 28; 3. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 26; 4. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 24; 5. Nickolas Zukowsky (Kanada) - Q36.5 Pro Cycling Team 17; 6. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 16; 7. Wilco Kelderman (Niederlande) - Jumbo-Visma 14; 8. Julien Bernard (Frankreich) - Trek - Segafredo 13; 9. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo 12; 10. Silvan Dillier (Schweiz) - Alpecin-Deceuninck 12

Sprintwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 52 Pkt.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 40; 3. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo 32; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 30; 5. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 20; 6. Quinten Hermans (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 10; 7. Stan de Wulf (Belgien) - AG2R Citroën Team 10; 8. Kristian Sbaragli (Italien) - Alpecin-Deceuninck 9; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe 6; 10. Michael Gogl (Österreich) - Alpecin-Deceuninck 6; ... 16. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers 3

Teamwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. AG2R Citroën Team (Frankreich) 64:28:19 Std.; 2. Israel-Premier Tech (Israel) + 2:35 Min.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 5:22; 4. Team Jayco AlUla (Australien) + 6:19; 5. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 9:35; 6. Groupama-FDJ (Frankreich) + 11:04; 7. EF Education-EasyPost (USA) + 14:58; 8. Soudal Quick-Step (Belgien) + 19:12; 9. Trek - Segafredo (USA) + 19:30; 10. Jumbo-Visma (Niederlande) + 23:43; 11. Team DSM (Deutschland) + 26:19