Skispringen: Kraft gewinnt erneut vor Wellinger - Geiger Vierter

Beim Skispringen von der Großschanze konnte nur der Österreicher Stefan Kraft Andres Wellinger überflügeln. Der Traunsteiner wurde Zweiter, Karl Geiger verpasste als Vierter knapp das Podest.

Olympiasieger Andreas Wellinger hat es im Skisprung-Weltcup erneut aufs Podium geschafft und ist derzeit stärkster Herausforderer von Dauersieger Stefan Kraft. Der 28 Jahre alte Bayer sprang am Sonntag auf der Großschanze von Lillehammer 135 und 143 Meter und belegte damit Rang zwei. Gegen die Weite von Kraft, der nun vier von vier Wettbewerben für sich entschieden hat, reichte es wieder einmal nicht - bereits am Samstag hatte einzig der Österreicher Wellinger übertrumpft. Kraft hat nun 34 Weltcup-Einzelsiege und ist damit an der deutschen Skisprung-Ikone Jens Weißflog (33) vorbeigezogen. Dritter wurde Krafts Landsmann Jan Hörl.

Doch auch die DSV-Adler haben sich bereits in Stellung gebracht. "Zweiter hinter Stefan, mehr ist momentan nicht möglich", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher über Wellinger und freute sich zudem über ein erneut erstklassiges Teamergebnis. Karl Geiger verpasste sowohl am Samstag auf der kleinen Olympiaschanze von 1994 als auch am Sonntag auf der großen als Vierter das Podest nur knapp.

Knapp vier Wochen vor der Vierschanzentournee sind die Skispringer derzeit nicht nur in guter Form, sondern auch mannschaftlich stark unterwegs. Hinter Wellinger und Geiger landete auch Pius Paschke (7.) unter den besten Zehn. Stephan Leyhe (11.) und Philipp Raimund (12.) folgten. "Die gute und harte Arbeit im Sommer zahlt sich aus", sagte der zweimalige Olympiasieger Wellinger, der auch bei Temperaturen von 19 Grad unter Null eiskalt blieb.

Insgesamt wurden in vier Einzelwettbewerben im finnischen Ruka sowie in Lillehammer fünf Podestplätze eingefahren. Vor der Tournee warten Stationen in Klingenthal sowie in Engelberg in der Schweiz. Am Weihnachts-Wochenende ist Pause.