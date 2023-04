Skills zwischen Spielern übertragen? Das ist eFootball Season 4

Season 4 in eFootball 2023 steht ganz im Zeichen des Teambaus und der Titeljagd. Damit will Konami den endenden Spielzeiten des europäischen Fußballs Tribut zollen.

Die Spielzeiten des europäischen Fußballs befinden sich aktuell in der ganz heißen Phase. So sind etwa in der Bundesliga noch sieben Spieltage offen, um den Meister zu küren. In diesen "schwierigen letzten Partien" ist für Konami das Teambuilding ein besonderer Faktor: "Die individuellen Fähigkeiten der Spieler zu verbessern und die Kollektivstärke des Teams weiterzuentwickeln sind die beiden Säulen des Teambuildings, die den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ausmachen können."

Skill-Fortschritte im "Rekordtempo"

Dementsprechend fallen auch die Neuerungen in Season 4 von eFootball aus: Zunächst gibt es nun weitere Maßnahmen, um Spieler zu fördern. Konkret wird es ermöglicht, Akteure mehr Fähigkeiten erlernen zu lassen. Das Repertoire der Items wird um fünf Plätze von zehn auf 15 Slots erweitert.

Zusätzlich soll die "Fähigkeiten-Übergabe" für Fortschritte "im Rekordtempo" sorgen, indem Erfahrungspunkte und Fähigkeiten von einem Spieler auf einen anderen übertragen werden. Hierfür werden allerdings GP fällig, also die erspielbare Ingame-Währung. Je besser das Item ist, dessen Werte auf einen Kollegen übertragen werden sollen, desto teurer ist das Unterfangen. Nicht der einzige Grund dafür, sich eine "Fähigkeiten-Übergabe" genau zu überlegen. Denn zusätzlich geht der abgebende Akteur verloren und wird im Zuge der Übergabe gelöscht.

Teammanagement im Fokus

Auch organisatorisch gibt es Updates für das Teammanagement. Zum einen werden Vertragsverlängerungen über 10 Tage als Belohnung eingeführt. Alternativ kann man die Arbeitspapiere auch bekommen, indem der Kader ausgedünnt wird: Entlassene 5-Sterne-Spieler, die nicht dem Typen "Standard" entsprechen, werfen künftig nicht mehr nur GP und Trainingsgegenstände ab, sondern auch Kontrakte.

Nötig werden solche Trennungen aber nicht mehr sein - zumindest nicht aus Platzgründen. Die bisher 500 verfüglichen Spielerplätze werden nämlich ab sofort ausbaufähig. Bis zu 900 virtuelle Kicker können theoretisch gleichzeitig im Verein verbleiben. Doch die Sache hat einen Haken: Die Vergrößerung des Inventars ist nur in 50er-Schritten durchzuführen und schlägt dabei jedes Mal mit 500.000 GP zu Buche. Soll also der maximale Rahmen ausgereizt werden, fallen satte 4 Millionen GP an.

Weitere Teams spielfähig

Abschließend wird es im Modus "Probespiel" mehr authentische Mannschaften geben. Zu großen Namen wie Manchester United, FC Barcelona oder Inter Mailand gesellen sich nun Teams der AFC Champions League, der asiatischen Königsklasse, und der Thai League. Während sich diese beiden Wettbewerbe ebenfalls ihrem Höhepunkt nähern, bricht eFootball mit seiner Prämisse an anderer Stelle.

Denn auch Teams der amerikanischen MLS werden für Matches zur Verfügung stehen. Die Major League Soccer folgt einem anderen Rhythmus und ist erst vor wenigen Wochen in die neue Spielzeit gestartet. Damit stehen nun insgesamt 235 Mannschaften im "Probespiel"-Modus zur Verfügung.