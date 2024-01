Skiflug-WM 2024: Ort, Datum, Übertragung

Vom 25. bis 28. Januar 2024 findet am Kulm die Skiflug-WM statt. Alle wichtigen Infos zu den Titelkämpfen gibt es hier im Überblick.

Die Vierschanzentournee ist noch nicht lange her, da steht für die Skispringer schon das nächste Top-Event an. In einem Winter ohne nordische Ski-WM ist die Skiflug-Weltmeisterschaft die einzige Möglichkeit, eine Medaille zu erringen.

Wann und wo findet die Skiflug-WM 2024 statt?

Alle zwei Jahre findet eine Weltmeisterschaft im Skifliegen statt. Vom 25. bis 28. Januar 2024 kämpfen die besten Skispringer der Welt um die Medaillen am legendären Kulm in Österreich. Bereits zum sechsten Mal ist Bad Mitterndorf/Tauplitz der Austragungsort einer WM - erstmals seit 2016 wieder. Bei den letzten Titelkämpfen in Vikersund gewann 2022 der Norweger Marius Lindvik, im Team triumphierte Slowenien vor Deutschland und Norwegen.

Der Zeitplan der Skiflug-WM am Kulm

Am Donnerstag, den 25. Januar, steht die Qualifikation an. Das Einzelspringen geht dann an zwei Tagen (Freitag und Samstag) über die Bühne. Am Sonntag wird die WM vom Team-Springen beendet. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Alle Springen können Sie auch im kicker-LIVE!-Ticker verfolgen.

Donnerstag, 25. Januar

14.00 Uhr: Qualifikation

Freitag, 26. Januar

14.00 Uhr: 1. & 2. Wertungsdurchgang Einzelspringen

Samstag, 27. Januar

14.00 Uhr: 3. & 4. Wertungsdurchgang Einzelspringen

Sonntag, 27. Januar

14.00 Uhr: 1. & 2. Wertungsdurchgang Team

Wie ist der Modus bei der Skiflug-WM?

Jede Nation darf vier Springer für die Wettkämpfe nominieren, die sich in der Qualifikation am Donnerstag für das Einzelspringen qualifizieren müssen. Norwegen darf in diesem Jahr sogar mit fünf Athleten an den Start gehen, weil Marius Lindvik als Titelverteidiger gesetzt ist.

Anders als beim Skispringen gibt es bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im Einzelwettbewerb insgesamt vier Wertungsdurchgänge. Diese verteilen sich über zwei Tage (Freitag und Samstag). Das Teamspringen findet im Weltcup-Modus, also mit zwei Wertungsdurchgängen statt.

Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Severin Freund (v. l. n. r.) holten 2022 die Silbermedaille im Teamspringen. IMAGO/Eibner Europa

Wo wird die Skiflug-WM übertragen?

Die Weltmeisterschaft im Skifliegen am Kulm wird insgesamt von zwei Sendern im TV übertragen. Während das ZDF vom Einzelspringen am Freitag und am Samstag berichtet, läuft am Sonntag in der ARD das Teamspringen. Außerdem können Sie die Skiflug-WM auch im kicker-LIVE!-Ticker verfolgen.

Was ist der Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen?

Der größte Unterschied von Skispringen und Skifliegen ist vereinfacht gesagt die Weite. Während beim Skispringen nur auf den größten Sprungschanzen Weiten jenseits der 140 Meter möglich sind, geht es beim Skifliegen deutlich über 200 Meter hinaus. Skiflugschanzen sind imposante Erscheinungen und verfügen unter anderen auch über einen längeren Anlauf, so ist die Geschwindigkeit beim Absprung höher.

Wie weit fliegt man beim Skifliegen?

Toni Nieminen war der erste Springer, der die magische Grenze von 200 Metern überwand. Am 17. März 1994 landete der Finne in Planica bei 203 Metern. Anders als kurz zuvor Andreas Goldberger, der bei der Landung bei 202 Metern in den Schnee gegriffen hatte, stand Nieminen den Sprung und ging anstelle des Österreichers in die Geschichte ein. Der aktuelle Weltrekord wurde von Stefan Kraft am 18. März 2017 in Vikersund aufgestellt. Der Österreicher landete bei 253.5 Metern.

Wie viele Skiflugschanzen gibt es auf der Welt?

Skiflugschanzen unterliegen strengen Regularien der FIS und dürfen nur benutzt werden, wenn der Weltverband dies ausdrücklich genehmigt hat. Insgesamt gibt es derzeit vier einsatzfähige Skiflugschanzen: Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf (Deutschland), Letalnica in Planica (Slowenien), den Kulm in Bad Mitterndorf/Tauplitz (Österreich) und die größte Skiflugschanze der Welt, den Vikersundbakken im norwegischen Vikersund.

Seit der Stilllegung der Skiflugschanze in Harrachov (Tschechien) wechseln sich die vier Orte als Wettkampfstätte der Weltmeisterschaft nach einer festgelegten Rotation ab.