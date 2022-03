Skifliegen in Oberstdorf: Geiger fliegt als einziger DSV-Adler in die Top-Ten

Beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze kam Karl Geiger als einziger DSV-Adler in die Top-Ten. Ein Österreicher stand ganz oben.

Karl Geiger machte nur drei Punkte im Gesamtweltcup auf Ryoyu Kobayashi durch. IMAGO/GEPA pictures