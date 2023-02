Skiathlon: Norweger Krüger vor drei Landsmännern - Moch starker Siebter

Der Skiathlon der Männer über 30 Kilometer ist eine rein norwegische Angelegenheit gewesen - bei der sich DSV-Youngster Friedrich Moch jedoch prächtig geschlagen hat.

Die norwegischen Langläufer haben den Skiathlon bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica dominiert. Simen Hegstad Krüger siegte am Freitag nach 1:09:40,3 Stunden vor seinen Landsmännern Johannes Hoesflot Klaebo und Sjur Röthe sowie Staffel-Weltmeister Pal Golberg. Für Krüger war es das erste WM-Gold. 2021 in Oberstdorf war der 29-Jährige noch Zweiter im Skiathlon geworden.

Topstar Klaebo hatte sich am Donnerstag zum WM-Auftakt Gold im Sprint gesichert. Für ihn endete einen Tag danach somit der Traum von einer perfekten WM mit sechs Goldmedaillen bei sechs Starts.

Auf den Spuren von Teichmann und Angerer

Als bester Deutscher belegte Friedrich Moch im Rennen über 30 Kilometer den siebten Platz. Mochs Rückstand auf den Bronzerang betrug zwar rund eine Minute, es war jedoch das beste deutsche WM-Ergebnis im Skiathlon seit 14 Jahren. "Das war ein sehr guter Start, so wie ich es mir erhofft habe. Ich habe kurz gedacht: Vielleicht bekomme ich die da vorne, aber da hat die Kraft nicht mehr gereicht", sagte der 22 Jahre alte Moch im ZDF. Auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder war zufrieden: "So ein Ergebnis beim wichtigsten Rennen der Saison, das muss man als junger Sportler erstmal schaffen."

Besser in einem WM-Skiathlon war zuletzt Axel Teichmann bei seinem Sieg 2007, zwei Jahre später war Tobias Angerer ebenfalls Siebter geworden. Auch Jonas Dobler (Traunstein) und Albert Kuchler (Lam) zeigten am Freitag auf den Rängen 15 und 17 eine gute Leistung.

Titelverteidiger und Olympiasieger Alexander Bolschunov war wegen der Sperre russischer Sportler nicht am Start.

Hennig greift am Samstag ein

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst 15 Kilometer in der klassischen Technik, wechseln dann die Ski und absolvieren anschließend 15 Kilometer in der Skating-Technik. Im Skiathlon der Frauen an diesem Samstag greift Olympiasiegerin Katharina Hennig erstmals in WM-Geschehen ein.

