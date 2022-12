Ski-Unfall: Saison für Neuer beendet

Der FC Bayern München muss für den Rest der Saison auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter hat sich beim Skitourengehen schwer verletzt.

Hat sich in der Freizeit schwer verletzt: Manuel Neuer. IMAGO/Shutterstock

Neuer hat sich einen Unterschenkelbruch zugezogen und wurde bereits am Freitag operiert. Das teilte der 36-Jährige selbst über seinen Instagram-Kanal mit. Dort postete er ein Foto von sich aus dem Krankenbett, das rechte Bein ist eingegipst: "Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können. Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen."

Es schmerze ihn zu wissen, "dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", schreibt der Nationaltorhüter weiter.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert", wird Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern in einer Mitteilung zitiert. "Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren." Sportvorstand Hasan Salihamidzic sicherte Neuer "jede Unterstützung" zu: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm."

Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende. Bundestrainer Hansi Flick

Neuer hat in der laufenden Saison zwölf von 15 Bundesliga-Spielen für den FC Bayern bestritten (kicker-Note 3,08). Im Oktober hatte den Schlussmann eine Schulterverletzung ausgebremst, weshalb er in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal mehrere Partien verpasste. Vertreten wurde er von Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich.

Neuer war erst vor wenigen Tagen aus Katar zurückgekehrt, nachdem er mit der deutschen Nationalmannschaft bei der dort stattfindenden WM in der Gruppenphase gescheitert war. "Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende", sagte Bundestrainer Hansi Flick. "Wir sind froh, dass die Operation gut verlaufen ist und wünschen Manu eine gute und schnelle Genesung. Das ist aktuell das Wichtigste."