Skhiri ist Tunesiens Spieler des Jahres

Ellyes Skhiri ist in seiner Heimat Tunesien zum Spieler des Jahres gewählt worden. Für den Kölner ein besonderes Novum, wie er betonte.

"Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, Flaco!", twitterte der FC. Zudem wünschte ihm der Klub viel Erfolg für den am Sonntag beginnenden Afrika-Cup. Tunesien steigt am Mittwoch mit der Partie gegen Mali in das Turnier ein.

Die Auszeichnung bezeichnete der 26-Jährige als "große Ehre für mich. Ich habe in meiner bisherigen Karriere noch keine Titel gewonnen, deshalb bin ich sehr glücklich darüber."

Skhiri hatte auch in der Bundesliga-Hinrunde 2021/22 für Positivschlagzeilen gesorgt. In zehn Bundesligaspielen gelangen ihm drei Tore, der kicker ordnete ihn in der Rangliste in die "Internationale Klasse" ein. Wegen einer Fraktur des Wadenbeinköpfchens verpasste der defensive Mittelfeldspieler (kicker-Notenschnitt 2,88) allerdings mehrere Partien.

Skhiri war im Sommer 2019 von Montpellier HSC nach Köln gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.