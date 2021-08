Skhiri: "Ich mache hier meinen Job!"

So ruhig wie er spielt, so ruhig plant Ellyes Skhiri (25) auch seine Karriere. Zwar spricht der Tunesier vom "nächsten Schritt" in seiner Laufbahn und meint damit einen Wechsel zu einem Verein, der etwas mehr Perspektive bietet als der 1. FC Köln. Andererseits aber lässt er keinen Zweifel daran, dass dieser FC sein Team ist - mit allem, was dazu gehört.

"Die Situation ist klar", sagt Skhiri. Er weiß aber auch, dass es "nicht alleine meine Entscheidung ist, was passiert." Für den Dauerläufer gibt es keine Alternative zu dem, was ihn ohnehin auszeichnet: "So lange ich hier bin, gebe ich mein Bestes und kämpfe für den Klub!" Von dem er weiß, dass er die Millionen, die es möglicherweise für ihn gibt, sehr gut gebrauchen kann. Warum er auch von "einer Chance für den Klub" spricht.

Ein Verein, der auf der europäischen Bühne spielt, schwebt ihm vor: "Das wäre eine gute Möglichkeit, mich zu beweisen." Bis es so weit ist und sich ernsthafte Interessenten melden, interessiert den Tunesier die Angelegenheit nach außen hin herzlich wenig. Die Gerüchte - mal soll er Angebote aus Italien haben, mal aus Frankreich - lassen ihn kalt. Darum sollen sich die Berater kümmern. "Für mich geht es darum, in guter Form zu sein. Alles andere ist nicht mein Job. Ich habe mich auf eine Saison vorzubereiten. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

"Der Trainer hatte seine Gründe ..."

Ein Datum, wann eine Entscheidung über die Zukunft fällt, will er nicht fixieren: "Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn es vor Beginn der Meisterschaft gewesen wäre. Aber sowas weiß man im Fußball eben nie. Die Transferperiode endet Ende August, bis dahin kann viel passieren."

Dass er am vergangenen Sonntag in Jena auf der Bank saß, überraschte ihn nicht. "Der Trainer hatte seine Gründe - und die habe ich zu akzeptieren und weiter zu arbeiten." Einige Probleme hat er ausgemacht gegen den Viertligisten, dies aber sei nicht unnormal angesichts der Tatsache, dass so vieles neu sei beim 1. FC Köln - ob Trainer, Staff oder Taktik. Am Sonntag zum Start in die Liga wolle man "ein anderes Gesicht" zeigen. Mit ihm in der Startelf? "Kann ich nicht sagen. Ich mache meinen Job." Die Entscheidung aber treffe ein anderer, Skhiri wolle nur helfen, "dem Team, dem Klub". In Jena klappte dies mit dem Tor zum Ausgleich direkt nach der Einwechslung vorzüglich.