Skhiri: Geduld ist gefragt

Seit Anfang Oktober fehlt Ellyes Skhiri dem 1. FC Köln. Der Tunesier arbeitet nach seiner Verletzung im Training an seinem Comeback. Wann dieses erfolgen wird, wollte FC-Coach Steffen Baumgart noch nicht vorhersagen.

Steffen Baumgart wirbt um Geduld. Der Tatsache, dass Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri am vergangenen Donnerstag im Schatten des Karnevalstrainings erstmals seit dem Bruch seines Schienbeinsköpfchens wieder mit dem Ball trainierte, misst er durchaus positive Bedeutung zu. Aber gegenüber dem kicker betonte Kölns Trainer am Sonntag: "Der Heilungsprozess muss abgeschlossen sein. Eine Fraktur ist eine Fraktur. Und bis die nicht verheilt ist, müssen wir Geduld aufbringen."

Mainz oder Mönchengladbach? - Skhiri bekommt die Zeit zur Erholung

Seit Anfang Oktober fehlt der Tunesier, der sich in einem Länderspiel für sein Heimatland verletzte. Als "keine große Verletzung" beschrieb er in der Folge der Doku "24/7 FC" das Missgeschick, sagt dort aber auch: "Ich brauche Zeit zur Erholung." Die bekommt er. Die Partie in Mainz wird er mit ziemlicher Sicherheit noch verpassen. In der vor dem FC liegenden Trainingswoche soll er nun sukzessive das Pensum erhöhen, Druck wird nicht ausgeübt. Ob es bereits gegen Mainz klappen kann oder erst eine Woche später gegen Mönchengladbach, könne er nicht vorhersagen, bremst Baumgart, "zumal er sich ja auch wieder über das Training reinarbeiten muss. Wobei ich glaube, dass dies nicht so lange dauern wird."

Vor seiner Verletzung agierte der schlaksige Dauerläufer - der sich mitunter sogar in der Halbzeitpause aufs Spinningrad setzt, um in Bewegung zu bleiben - als Defensiv-Regisseur der "Geißböcke", war einmal mehr laufstärkster Spieler der Liga und hatte drei Tore in der Meisterschaft und eins im DFB-Pokal auf dem Konto verbucht. Ein absoluter Leistungsträger also (kicker-Durchschnittsnote 2,75), dessen Pause die Kölner dennoch weitgehend ordentlich überbrückten. Im Pokal stand das 2:0 in Stuttgart, aus vier Ligaspielen holte der FC zwar nur zwei Punkte, spielte dabei aber gegen die beiden Spitzenteams aus Leverkusen (2:2) und Dortmund (0:2) sowie die absoluten Angstgegner Hoffenheim (0:5) und Union Berlin (2:2).