Skhiri auf einem "sehr guten Weg"

Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln macht weiter kleine Schritte in Richtung Comeback.

Fortschritte: Ellyes Skhiri spult in Köln Laufrunden ab. imago images/Herbert Bucco

Für einen, der ab und zu selbst in der Halbzeitpause auf dem Ergometer seine Muskulatur beschäftigt, ist es ein Beginn, mehr nicht. Für die Fans des 1. FC Köln aber ist es mehr als ein Hoffnungsschimmer: Ellyes Skhiri, am Wadenbein verletzter Mittelfeldspieler des FC, drehte am Mittwoch seine Runden um den Trainingsplatz, auf dem die Kollegen zur Sache gingen.

"Er ist auf einem sehr guten Weg", erklärte Trainer Steffen Baumgart, "wir hoffen, dass er nach und nach wieder einsteigt." Das Zeitfenster ist dabei weit geöffnet, es gibt überhaupt keinen Druck. Die nach dem kommenden Spieltag angesetzte Länderspielphase soll zur weiteren Integration des Tunesiers in den normalen Trainingsbetrieb genutzt werden. Ob es dann bereits für das Liga-Spiel in Mainz (Sonntag, 21. November, 17. 30 Uhr) reichen wird, wird sich zeigen.