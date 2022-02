Skeleton: Grotheer auf Gold-Kurs - Jungk fährt auf Platz zwei

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer aus Oberhof liegt nach zwei Läufen beim Olympia-Rennen auf Gold-Kurs.

Mit Bahnrekord in 1:00,00 Minuten gelang Grotheer am Donnerstag gleich im ersten Durchgang ein perfekter Start. Zur Hälfte des Rennens liegt er klar in Führung und hat einen Vorsprung von 0,70 Sekunden auf den Weltcup-Gesamtzweiten Axel Jungk auf Rang zwei. In den beiden abschließenden Läufen am Freitag bietet sich die Chance auf die historische erste deutsche Männer-Medaille bei Olympia.



Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretiakov aus Russland ist Vierter, auf Rang drei schaffte es der Chinese Yan Wengang. Weltcupgesamtsieger Martins Dukurs aus Lettland liegt auf Rang sechs. Der Winterberger Alexander Gassner, der im Oktober den vor-olympischen Test im Sliding Centre Yanging gewann, belegt nach den ersten beiden von vier Wertungsläufen Rang neun.

Wenn die deutschen Männer die erste Medaille der Olympia-Geschichte gewinnen wollen, brauche es "Konstanz", hatte Bundestrainer Christian Baude im Vorfeld prognostiziert: "Das wird der Schlüssel sein." Grotheer bewies eben diese und fand eine fast perfekte Linie. Lediglich nach der Zielkurve erwischte der 29-Jährige wie fast alle Piloten in beiden Läufen eine Bande.