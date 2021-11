Skarke: "Kann mir gut vorstellen zu bleiben"

Nach der schwersten Verletzung seiner Karriere hat Tim Skarke seinen ersten Saisoneinsatz bestritten. Bald stehen die Gespräche über einen möglichen neuen Vertrag beim SV Darmstadt 98 an.

Muss seinen Platz in der Mannschaft erst wieder finden: Tim Skarke. imago images/Eibner

Die Adduktoren hatten Tim Skarke bereits vergangene Spielzeit Probleme bereitet. Zu Saisonbeginn dachte er eigentlich, die Verletzung auskuriert zu haben. Doch in den ersten Trainingseinheiten machte er ein paar falsche Bewegungen und die Muskulatur blockierte.

Bei jeder Belastung kehrten die Schmerzen zurück. Am Ende führte kein Weg an einer Operation vorbei. Rund fünf Monate fiel der 25 Jahre alte Flügelspieler aus - die bislang schwerste Verletzung in seinen inzwischen sieben Spielzeiten als Profi.

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Erzgebirge Aue kam er nun erstmals wieder zu einem Einsatz als Joker. Fast hätte er sogar gleich ein Tor geschossen, doch erst blockte ihn Aues Keeper Martin Männel und später verzog er nochmals aus aussichtsreicher Position.

"Doch ich bin einfach glücklich, wieder ohne Beschwerden auf dem Platz zu stehen", sagt Skarke. Die Verletzungszeit habe viel Kraft gekostet. Aber er blicke positiv nach vorn, wolle bis Weihnachten möglichst viele Einsätze bestreiten.

Vier Verträge auf der rechten Außenbahn enden

Dann wird es auch um seine Zukunft in Darmstadt gehen, denn sein Vertrag läuft aus. Skarke kam 2019 aus Heidenheim ans Böllenfalltor. Gerade in der vergangenen Saison hatte er mit fünf Toren und fünf Vorlagen einen großen Schritt nach vorne gemacht.

"Ich fühle mich sehr wohl in Darmstadt, sagt er. Im Sommer habe man erste Gespräche geführt. Dann sei die Verletzung gekommen. "Mein Ziel ist es, jetzt erst einmal fit zu werden", betont Skarke. "Dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich kann es mir gut vorstellen zu bleiben."

Dass er auf seiner Stammposition auf der rechten Außenbahn in Braydon Manu, Benjamin Goller, aber auch Erich Berko gleich mehrere Konkurrenten hat, stört ihn nicht. Goller ist Leihspieler, bei Manu und Berko laufen die Verträge ebenfalls zum Saisonende aus.

Was Skarke an Lieberknecht schätzt

Skarke schwärmt vom Teamgeist in der Mannschaft. "Das ist schon ein krasses Gefühl, wie die Jungs untereinander und zueinander sind", sagt er. "So ein positives Gefühl hatte ich noch nie in einem Team. Jeder gönnt jedem alles, wünscht dem anderen das Beste, egal ob man Konkurrent ist oder nicht."

Natürlich sei die Mannschaft mit dem schwierigen Saisonstart mit zahlreichen Ausfällen zusammengerückt. "Aber ich glaube auch, dass der Trainer daran einen großen Anteil hat, wie er uns einstimmt, wie er uns leitet, an die Hand nimmt und zu einer Mannschaft formt", sagt Skarke über Lilien-Coach Torsten Lieberknecht.

Nun fiebert der gebürtige Heidenheimer der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag entgegen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - und hofft auf die Unterstützung der Zuschauer. "Ich habe die letzten eineinhalb Jahre fast ausschließlich ohne Fans im Stadion gespielt", sagt er. "Dann kam die Verletzung, und die Fans waren wieder da. Dass mein erstes Spiel in Aue jetzt wieder ohne Zuschauer stattfand, war natürlich ein bisschen ernüchternd."