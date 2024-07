Skandinavische Ausrichtung: Der Kader von Frisch Auf Göppingen für die Saison 2024/25

Runderneuert und mit einem etwas kleiner gewordenen Kader wird Frisch Auf Göppingen die neue Saison in Angriff nehmen. Nach einer enttäuschenden Spielzeit und Platz 15 soll nun mit einem neuen Trainer und sieben Neuzugängen ein Schritt nach vorne gelingen.

Erneuter Trainerwechsel bei Frisch Auf Göppingen, Ben Matschke soll den Traditionsverein nun zu neuen Erfolgen führen. Man habe einen "einen jungen, modernen und erfolgshungrigen Trainer verpflichten" können, so Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele, verweist auf einen "gezielten Neuanfang" und wegen "eines in der nächsten Saison 2024/25 deutlich reduzierten Gesamtbudgets" stehe nun "ein Verjüngungsprozess" bevor.

Der Sportliche Leiter Christian Schöne attestiert dem neuen Coach "das ideale Gesamtpaket" und betont: "Seine Akribie und Expertise in der Zusammenarbeit und Entwicklung junger Spieler passt sehr gut zu unserer zukünftigen Ausrichtung. Damit einhergehend möchten wir die Früchte aus der sehr positiven Entwicklung unseres Nachwuchsbereichs in den letzten Jahren ernten und mit der Integration von eigenen bzw. regionalen Talenten eine hohe Identifikation schaffen."

Großer Umbau im Rückraum

Ganz klar fallen die Abgänge auf den Rechtshänderpositionen ins Gewicht, mit Tim Kneule beendete eine Vereinsikone die Karriere und mit Sebastian Heymann ging ein aktueller deutscher Nationalspieler ausgerechnet nach Baden zu den Rhein-Neckar Löwen. Dass zudem auch noch der Slowene Jaka Malus geht, macht den Umbruch nicht leichter. Drei neue Kräfte holte man an Land, es kommen die Dänen Victor Klöve und Oskar Sunnefeldt sowie der Schwede Ludvig Hallbäck.

Klöve, vom dänischen Meister zuletzt an IFK Kristianstad ausgeliehen, sei ein "ein sehr vielversprechendes Rückraumtalent", so Schöne, der ergänzt: "Er erfüllt das Profil eines kompletten Spielers, der sowohl im Angriff als auch im Abwehrmittelblock über großes Potenzial verfügt." Der schwedische Spielmacher Ludvig Hallbäck wiederum spielte in Dänemark für Bjerringbro-Silkeborg und Schöne ist überzeugt: "Mit ihm bekommen wir einen spielstarken und technisch versierten Spielmacher, der gleichzeitig sehr torgefährlich ist."

Die Bundesliga kennt hingegen Oskar Sunnefeldt von seinen Stationen beim THW Kiel und zuletzt beim SC DHfK Leipzig schon. "Mit Oskar bekommen wir einen Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr seine Qualitäten hat und variabel einsetzbar ist. Zudem war uns wichtig, nach dem Karriereende von Tim Kneule einen bereits bundesligaerfahrenen Spieler zu verpflichten", stricht Schöne heraus. Eine größere Rolle als bislang sollen auch die Eigengewächse Oskar Neudeck und Elias Newel einnehmen, zudem kann man sich weiter auf die Erfahrung von Josip Sarac verlassen.

Konstanz auf der rechten Seite, Komplettumbruch am Kreis

Konstanz herrscht hingegen auf der rechten Seite, neben den Rückraumspielern Erik Persson und David Schmidt haben auch die beiden Rechtsaußen Frank Lastro und Andreas Flodmann noch Vertrag. Das gilt auf der linken Außenbahn auch für Routinier Marcel Schiller, der aber künftig vom Niederländer Rutger ten Velde (TuS N-Lübbecke) etwas Druck bekommt. "Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und u.a. kürzlich eine gute Europameisterschaft gespielt", strich Schöne bei der Präsentation heraus.

Am Kreis stehen Kresimir Kozina, Vid Poteko und auch Youngster Nils Röller nicht mehr zur Verfügung. Der Schwede Ludvig Jurmala Åström kommt vom IFK Kristianstad und kennt daher vor allem das Zusammenspiel mit Victor Klöve. "Die Tatsache, dass er mit Victor Klöve bereits in Kristianstad den Mittelblock stellt, wird die Integration erleichtern. Er verfügt in Abwehr und Angriff bereits jetzt über ein interessantes Gesamtpaket, ist aber dennoch längst nicht am Ende seiner Entwicklung", streicht auch Christian Schöne heraus und spricht von einem "physischen und mentalitätsstarken Kreisläufer".

Abwehrstark ist auch der Isländer Ymir Örn Gislason, der von den Rhein-Neckar Löwen anheuert. "Mit Ymir bekommen wir einen mentalitätsstarken Spieler, der trotz seines noch jungen Alters bereits über reichlich internationale Erfahrung verfügt und die Bundesliga gut kennt. Er wird sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine wichtige Rolle spielen und der Mannschaft auch als Typ guttun", erklärte Schöne.

Im Tor zum Handeln gezwungen

Im Tor wollte man eigentlich den Verjüngungsprozess noch konsequenter vorantreiben. Die schwere Knieverletzung von Bart Ravensbergen zwang die Verantwortlichen von Frisch Auf Göppingen, den Torhütermarkt noch einmal zu sondieren.

Der Niederländer wird auch große Teile der neuen Saison verpassen. Die Göppinger haben deshalb den serbischen Torwart Tibor Ivanisevic vom VfL Gummersbach mit einem Einjahresvertrag geholt. "Nach der schweren Verletzung von Bart war es uns wichtig, einen bundesligaerfahrenen Torwart zu verpflichten", erklärt Christian Schöne, Sportlicher Leiter bei Frisch Auf.

Als Gespannpartner steht zunächst Eigengewächs Julian Buchele bereit, Marin Sego hat seine Karriere beendet. "Es war schon früh zu sehen, dass Julian überdurchschnittlich talentiert ist. Sein Ehrgeiz ermöglichte ihm große Entwicklungsschritte", so A-Jugend-Coach Gerd Römer.

Und auch Schöne betont: "Julian hat sich bei uns zum Juniorennationalspieler entwickelt, verfügt über großes Entwicklungspotenzial und überzeugt zudem in Sachen Einstellung und Mentalität. Ihm im Rahmen unserer Neuausrichtung das Vertrauen zu geben und damit gleichzeitig die Identifikation zu stärken, ist demzufolge nur konsequent."

Veränderungen Kader Frisch Auf Göppingen

Zugänge im Sommer 2024:

Ben Matschke (Trainer, vereinslos, zuletzt HSG Wetzlar)

Ludvig Hallbäck (Bjerringbro-Silkeborg/DEN)

Ymir Örn Gislason (Rhein-Neckar Löwen)

Victor Klöve (Aalborg Håndbold/DEN, zuletzt: verliehen an IFK Kristianstad/SWE)

Ludvig Jurmala Åström (IFK Kristianstad/SWE)

Oskar Sunnefeldt (SC DHfK Leipzig)

Rutger ten Velde (TuS N-Lübbecke)

Tibor Ivanisevic (VfL Gummersbach)

Abgänge im Sommer 2024:

Markus Baur (Trainer, Ziel unbekannt)

Tobias Ellebaek (KIF Kolding/DEN)

Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen)

Marin Sego (Karriereende)

Vid Poteko (Ziel unbekannt)

Kresimir Kozina (RK Nexe)

Tim Kneule (Karriereende)

Till Hermann (SG BBM Bietigheim)

Nils Röller (HSC 2000 Coburg)

Valentin Abt (TuS N-Lübbecke)

Jaka Malus (Ziel unbekannt)

Der Kader von Frisch Auf Göppingen für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag 1 Bart Ravensbergen TW 1993 2023-25 12 Julian Buchele TW 2004 2021-25 - Tibor Ivanisevic TW 1990 2024-25 24 Marcel Schiller LA 1991 2013-25 - Rutger ten Velde LA 1997 2024-26 9 Andreas Flodman RA 1993 2023-25 28 Frank Lastro RA 2003 2023-25 2 Oskar Neudeck RL 2002 2020-26 - Victor Klöve RL 2002 2024-26 - Oskar Sunnefeldt RL/RM 1998 2024-25 13 Josip Sarac RL/RM 1998 2021-25 40 Elias Newel RM 2004 2023-27 - Ludvig Hallbäck RM 2000 2024-26 22 Erik Persson RR 1998 2023-25 77 David Schmidt RR 1993 2022-26 - Ludvig Jurmala Åström KM 1999 2024-26 - Ymir Örn Gislason KM 1997 2024-25 - Ben Matschke T 1982 2024-26

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!

Wechselbörse Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Große Fragezeichen im Rückraum: Der Kader der Rhein-Neckar Löwen 2024/25

Auf dem Weg zu altem Glanz? Mit diesem Kader plant Gummersbach für die Saison 2024/25