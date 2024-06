Skandinavier ersetzen Balkan-Duo: Der Kader der TSV Hannover-Burgdorf 2024/25

Die erneute Qualifikation für den Europapokal hat die TSV Hannover-Burgdorf verpasst, das Team von Christian Prokop hat dennoch einen Schritt nach vorne gemacht. Der Siebte der Liga hat mit 39:29 Zählern einen Punkt mehr geholt als in der vergangenen Saison, als man Sechster wurde. Nun folgen bewusste Kaderanpassungen.

Die TSV Hannover-Burgdorf kann im Großen und Ganzen in der Handball-Saison 2024/25 auf Kontinuität setzen, lediglich drei erfahrene Kräfte haben den Klub nach der abgelaufenen Spielzeit verlassen.

Mit der Verpflichtung von Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen) ist den Niedersachsen ein kleiner Transfer-Coup gelungen. Der Nationaltorhüter hatte mit den Badenern 2023 den DHB-Pokal gewonnen, erhielt dann aber im Gespann mit Mikael Appelgren und David Späth immer weniger Einsatzzeiten. Bei den "Recken" hat er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Birlehm nimmt den Platz von Dario Quenstedt ein, der seine Karriere beendet.

Christophersen über Birlehm-Verpflichtung: "Sind sehr stolz"

"Wir sind sehr stolz, einen deutschen Top-Torhüter langfristig von unserem Verein und unseren Zielen überzeugt zu haben. Er hat sein Können bei seinen bisherigen Stationen und im Nationaltrikot zuverlässig unter Beweis gestellt. Dazu passt er auch menschlich perfekt in unser Konzept", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen und betonte: "Wir beobachten Joel schon lange und waren bereits in der Vergangenheit an einer Verpflichtung interessiert. Allerdings hat der Zeitpunkt nie bei beiden Seiten gepasst."

"Joel ist ein starker, ehrgeiziger Torhüter, der uns verstärken und beim Erreichen unserer Ziele helfen wird. Ich bin mir sicher, dass er gemeinsam mit Simon (Anm. d. Red.: Gade) ein gutes Gespann bildet", freute sich TSV-Trainer Christian Prokop auf das neue Torhüter-Duo.

Kontinuität auf Außen

Kontinuität herrscht auf den beiden Außenbahnen, nachdem die Niedersachsen die Verträge mit Hannes Feise und Marius Steinhauser verlängerten und Vincent Büchner sowie Max Gerbl auch noch an den Klub gebunden sind. "Marius ist menschlich sowie sportlich ein echter Gewinn für unsere Mannschaft. Seine hohe spielerische Qualität ist unumstritten und wird uns noch viel Freude bereiten. Er führt seine Rolle als Mannschaftskapitän glänzend aus und identifiziert sich vollumfänglich mit dem Verein", so Christophersen.

Christian Prokop erklärte mit Blick auf Feise: "Hannes ist ein total ehrgeiziger und bodenständiger Sportler, der sich seinen Weg vom Jugendhandball bis zu den Profis sehr fleißig erarbeitet hat. Damit ist Hannes ein direktes Vorbild für alle Spieler, die sich in unserem Nachwuchs befinden und dasselbe Ziel verfolgen."

Brozovic-Ersatz aus Norwegen

Am Kreis können die Niedersachsen weiter mit Adam Nyfjäll, Koray Ayar und U21-Weltmeister Justus Fischer planen. Von Ilija Brozovic haben sich die Recken vorzeitig getrennt. Er kommt beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest unter. Thomas Alfred Solstad soll die Brozovic-Fußstapfen ausfüllen.

"Sein Kreisläufer-Spiel zeichnet sich im Angriff durch ein gutes Raumverständnis aus. Dazu ist er sehr schnell auf den Beinen und bietet uns in der Abwehr taktisch weitere Möglichkeiten", ist Christophersen von den Qualitäten des Norwegers überzeugt und Prokop ergänzte: "Thomas ist ein dynamischer Kreisläufer, der im Deckungszentrum eingesetzt werden kann und über hohe Willensqualitäten verfügt."

Färinger kommt

Einziger Abgang im im Rückraum ist Branko Vujovic, den Montenegriner zieht es ebenfalls zu Dinamo Bukarest. Hier kommt Vilhelm Poulsen vom dänischen Erstligisten Lemvig-Thyborön. "Er gilt als ein deckungs- und zweikampfstarker Spieler, der auch auf menschlicher Ebene gut in unser Team passt. Ich bin mir sicher, dass er gemeinsam mit Renars ein gutes Duo auf der halbrechten Position bilden wird", erklärte Christophersen zu der Verpflichtung des Färingers.

Auch Prokop haben "Ehrgeiz und Abwehrverhalten überzeugt" und der Recken-Coach betonte: "Vilhelm bringt eine breite Spielanlage und Kämpfer-Mentalität mit, die unserer Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird. Bei uns bekommt er die Chance, seine persönliche Entwicklung - die noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist - weiter voranzutreiben."

Wichtige Einigung konnte man auch bei den deutschen Nationalspielern erzielen. Marian Michalczik verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2027, die U21-Weltmeister Renars Uscins und Justus Fischer sollen mindestens bis 2026 an der Leine spielen. Einiges an Arbeit könnte auf die Niedersachsen hingegen im Laufe der kommenden Saison warten, denn 2025 läuft eine Vielzahl an Verträgen aus.

Veränderungen Kader TSV Hannover-Burgdorf

Zugänge im Sommer 2024:

Thomas Alfred Solstad (Bjerringbro-Silkeborg/DEN)

Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen)

Vilhelm Poulsen (Lemvig-Thyborön/DEN)



Abgänge im Sommer 2024:

Ilija Brozovic (Dinamo Bukarest/ROU)

Dario Quenstedt (Karriereende)

Branko Vujovic (Dinamo Bukarest/ROU)

Der Kader der TSV Hannover-Burgdorf

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag 16 Simon Gade TW 1997 2023-25 - Joel Birlehm TW 1997 2024-27 56 Hannes Feise LA 1996 2017-26 74 Vincent Büchner LA 1998 2017-25 19 Marius Steinhauser RA 1993 2022-26 28 Maximilian Gerbl RA 1995 2022-25 23 Uladzislau Kulesh RL 1996 2022-25 42 Martin Hanne RL 2001 2018-25 25 Tilen Strmljan RM 1996 2023-25 22 Marian Michalczik RM 1997 2022-27 26 Jonathan Edvardsson RM 1997 2021-25 9 Vilhelm Poulsen RR 1999 2024-26 10 Renars Uscins RR 2002 2022-26 4 Adam Nyfjäll KM 1992 2023-25 - Thomas Alfred Solstad KM 1997 2024-26 54 Justus Fischer KM 2003 2020-26 61 Koray Ayar KM 2000 2021-25 Christian Prokop Trainer 1978 2021-25

