Skandal samt Finger am Gesäß: Fan belästigt Ocampos

Am Montagabend kam es in La Liga zu einem handfesten Skandal. Im Spiel zwischen Rayo Vallecano und dem FC Sevilla wurde Gästespieler Lucas Ocampos von einem Fan belästigt - Stürmer En-Nesyri wurde rassistisch beleidigt.

Musste am Montagabend etwas Unfassbares über sich ergehen lassen: Sevillas Lucas Ocampos. picture alliance / AFP7

Normalerweise sind Einwürfe im Fußball wohl eine der seltenen Aspekte eines Spiels, bei denen wenig bis gar kein Körperkontakt mit anderen stattfinden. Am Montagabend aber musste Sevillas argentinischer Offensivspieler Lucas Ocampos damit zurechtkommen. Und das auf eine unschöne Art.

Denn Ocampos konnte in der 32. Minute im Spiel bei Rayo Vallecano nicht wie gewohnt einwerfen. Der 29-Jährige wurde vor Ausführung des Einwurfs von einem jugendlichen Fan der Hausherren, die am Ende 1:2 verloren, mit einem ausgestreckten Finger eines Jugendlichen am Po belästigt.

Die obszöne Szene wurde in der Liveübertragung im spanischen Fernsehen klar ersichtlich. Wie zu erwarten, sorgte sie anschließend für Empörung. Die "Marca" titelt am Dienstag etwa: "So etwas hat man noch nie gesehen!", bei "Sport" war von einem "Skandal" die Rede. Ocampos' Klub FC Sevilla verurteilte unterdessen die "obszöne und inakzeptable Geste" und forderte Maßnahmen der La Liga.

Ocampos selbst meinte nach der Partie bei DAZN, dass es nun Konsequenzen geben müsse. Der Vorfall sei von den Kameras ja festgehalten worden. "Wir können uns alle vorstellen, was los wäre, wenn so etwas im Frauenfußball passieren sollte", sagte Ocampos, der auf dem Platz das Gespräch mit dem Täter gesucht hatte, doch ruhig geblieben war. Dem Argentinier sei dies gelungen, da er zwei Töchter habe. "Ich hoffe, dass ihnen so etwas nie passiert", sagte er.

Ich glaube nicht, dass alle Leute von Rayo so sind, sie haben uns immer mit Respekt behandelt - aber es gibt immer einen Dummkopf. Lucas Ocampos

Nun hofft Ocampos, dass "La Liga das genauso ernst nimmt wie Rassismus und solche Dinge. Ich glaube nicht, dass alle Leute von Rayo so sind, sie haben uns immer mit Respekt behandelt - aber es gibt immer einen Dummkopf."

En-Nesyri schwer rassistisch beleidigt

Es blieb nicht nur beim Vorfall um Ocampos. Doppeltorschütze und Matchwinner Youssef En-Nesyri aus Marokko wurde laut "Marca" auch noch rassistisch beleidigt. Kameras von "Gol" hatten aufgezeichnet, wie der Stürmer von den Fans schwer beleidigt wurde. Der 26-jährige En-Nesyri wurde von einem Teil der Zuschauer mit "Mohr" angesprochen, bevor er als "Hurensohn" bezeichnet wurde.

La Liga hat bereits reagiert und die Beleidigungen als "Hass-Tat" bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, so die "Marca". Außerdem werde nach der Identifizierung des Täters zusammen mit der Polizei der Vorfall um Ocampos bei der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt, da es sich um einen Minderjährigen handelt. Neben dem Täter hatten zwei weitere junge Fans lachend die Szenerie gefilmt.

Neben der La Liga wird auch Rayo reagieren

Die Spieler von Rayo riefen die Anhänger auf, sich zu benehmen, und auch der Klub äußerte sich. Rayo-Boss Raul Martin Presa sagte im spanischen TV, der Verein verurteile die Belästigung und werde Maßnahmen ergreifen. "Wir werden den Fan identifizieren, seine Dauerkarte wird eingezogen, er wird mit einem Stadionverbot und mit einer Geldstrafe belegt." Der Klub aber trage keine Schuld und "sollte nicht bestraft werden".