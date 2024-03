"Skandal im Mestalla": Madrilenen kritisieren Schiedsrichter scharf

Bereits unmittelbar nach dem denkwürdigen 2:2 von Real Madrid beim FC Valencia meldeten sich einige Vertreter der Königlichen zu Wort. Trainer Carlo Ancelotti sprach von "etwas noch nie Dagewesenem".

Griff in die Gesäßtasche: Schiedsrichter Jesus Gil Manzano verwies Jude Bellingham nach dem umstrittenen Schlusspfiff des Feldes. AFP via Getty Images

"Wir werden heute gut schlafen", bilanzierte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz nach Reals denkwürdigem Auswärtsspiel in Valencia. Wirklich abgekauft haben dürfte dem 64-Jährigen diese Aussage, die er angesichts der bestehenden Tabellenführung getroffen hatte, allerdings wohl kaum jemand. Und auch die Reaktionen seiner Spieler, die sich unter anderem über ihre Social-Media-Kanäle mit kurzen und umso aussagekräftigeren Beiträgen zu Wort meldeten, lassen diesbezüglich zumindest Raum für Spekulationen offen.

Flanke - Schlusspfiff - Tor

Im Mittelpunkt des Geschehens stand mit dem Schlusspfiff - wortwörtlich - nicht etwa der Madrider Doppelpacker Vinicius Junior, der erstmals nach den schwerwiegenden Anfeindungen aus der Vorsaison ins Mestalla zurückgekehrt war. Denn die Hauptrolle nahm am Samstagabend zweifelsohne ein anderer Akteur ein: Schiedsrichter Jesus Gil Manzano.

Der hocherfahrene spanische Unparteiische (unter anderem 232 La-Liga-Spiele) trug mit seinem Schlusspfiff in der neunten Minute der Nachspielzeit nicht etwa zur Beruhigung der ohnehin schon erhitzten Gemüter in der ostspanischen Provinz bei - ganz im Gegenteil.

Während Madrids Brahim Diaz an der rechten Strafraumkante sich gerade im Zweikampf mit Valencias Diego Lopez befunden hatte, hatte Gil Manzano die Pfeife bereits in den Mund genommen gehabt, dann aber - ohne den Schlusspfiff ertönen zu lassen - wieder abgesetzt. Brahim Diaz also führte sein Duell mit dem Angreifer der Fledermäuse fort, behauptete sich und flankte den Ball aus der Drehung an den Fünfmeterraum. Die ursprünglich siebenminütige Nachspielzeit war zu diesem Zeitpunkt zwar bereits um rund eine Minute und 40 Sekunden überschritten, was aufgrund eines VAR-Einsatzes jedoch angemessen war.

Der Referee jedoch hatte genug gesehen und beendete das Spiel im zweiten Anlauf, als die Kugel bereits in der Luft und auf dem Weg zum vermeintlichen Siegtorschützen Jude Bellingham war. Die fassungslosen Spieler der Madrilenen - und wenig später auch ihr Cheftrainer - stürmten unverzüglich auf den Schiedsrichter zu, um diesen zur Rede zu stellen. Valencias Stürmer Hugo Duro etwa entzog sich den Tumulten, im Zuge derer Bellingham sogar noch die Rote Karte sah, derweil mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Ancelotti ist so etwas "noch nie passiert" - Ärger über Bellinghams Rote Karte

Die Presseabteilung der Königlichen schrieb in Bezug auf die Geschehnisse in der Schlussminute von einer "noch nie dagewesenen Schiedsrichterleistung", mit der der Unparteiische "in letzter Sekunde den Sieg von Real Madrid verhinderte". Auch Ancelotti schloss sich diesen Aussagen im Nachgang an und sprach von "etwas noch nie Dagewesenem". Eine vergleichbare Situation wie im Mestalla sei dem Italiener "noch nie passiert. Und das ist alles, was es zu sagen gibt."

Doch auch seinen Schützlingen ließ der mehr als umstrittene Schlussakkord keine Ruhe. So fasste Defensivmann Aurelien Tchouameni, der erneut in vergleichsweise ungewohnter Rolle als Innenverteidiger aufgelaufen war, die Ereignisse auf der Plattform X als "peinlich" zusammen. Aus Sicht von Vinicius Junior hatte der Spitzenreiter unterdessen "nicht gewonnen, weil sie uns nicht gelassen haben". Und auch Bellingham verwies über X beispielsweise auf ein Video, das den verzögerten Abpfiff des Unparteiischen aufzeigt.

Dass der Engländer den Madrilenen nach seiner überstandenen Knöchelverletzung nun aufgrund des späten Platzverweises vorerst erneut in der Liga fehlen wird, wurmt seinen Coach, der auch in diesem Zusammenhang kein gutes Wort über den Referee verlor: "Wir haben uns über die Rote Karte von Bellingham geärgert, weil er nichts Beleidigendes gesagt hat. Es war Frustration. Er hat 'verdammtes Tor' gesagt, und das ist die Wahrheit", so Ancelotti.

Tchouameni entschuldigt sich bei Diakhaby

Trotz aller Aufregung und allem Unverständnis über den "Skandal im Mestalla", wie etwa die spanische Zeitung Marca am Sonntagmorgen titelte, nutzten einige Akteure der Königlichen die Zeit in der Kabine, um Valencias Mouctar Diakhaby eine gute Besserung zu wünschen. Tchouameni war dem Innenverteidiger, der anschließend mit einer wohl schwerwiegenden Verletzung vom Feld und ins nächstgelegene Krankenhaus abtransportiert wurde, in der 87. Minute unabsichtlich und mit vollem Körpergewicht auf das ausgestreckte rechte Bein gefallen. "Es tut mir wirklich leid, was passiert ist", lauteten Tchouamenis Worte an seinen Gegenspieler, bei dem eine Diagnose noch aussteht.