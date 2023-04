Sixers-Sweep in Brooklyn - Brooks fliegt vom Platz

Die Los Angeles Lakers haben gegen die Memphis Grizzlies vorgelegt, die Philadelphia 76ers sind schon durch. Die NBA am Sonntagmorgen.

Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers führen in ihrer Serie gegen die Memphis Grizzlies mit 2:1. Der deutsche Guard (sieben Punkte von der Bank) kam mit dem Rekordmeister im dritten Spiel gegen die Memphis Grizzlies zu einem 111:101 und steht vor einem weiteren Heimspiel in der Nacht zum Dienstag.

Los Angeles, das sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatte, konnte sich auf seine Topstars LeBron James und Anthony Davis verlassen. Davis ragte mit 31 Punkten und 17 Rebounds heraus, James steuerte 25 Punkte bei.

Sein Widersacher Dillon Brooks flog nach einem Schlag gegen James mit einem unsportlichen Foul ("Flagrant 2") vom Platz. Ja Morant überragte bei den Gästen mit 45 Punkten.

Harris stark - Suns auf Kurs

Die Philadelphia 76ers zogen auch ohne Superstar Joel Embiid in die zweite Runde der Play-offs ein. Durch das 96:88 im vierten Spiel gegen die Brooklyn Nets war der Sweep perfekt.

In Abwesenheit des MVP-Kandidaten Embiid, der beim Auswärtssieg am Donnerstag (102:97) eine Verletzung am rechten Knie erlitten hatte, war Philadelphias Tobias Harris mit 25 Punkten bester Werfer der Partie. In der nächsten Runde trifft Philadelphia entweder auf die Boston Celtics oder die Atlanta Hawks.

Auch die Phoenix Suns stehen nach dem dritten Sieg in Folge kurz vor dem Einzug in Runde zwei. Das Team um Devin Booker und Kevin Durant gewann bei den ersatzgeschwächten Los Angeles Clippers 112:100 und stellte in der Serie auf 3:1. Suns-Superstar Durant überzeugte mit 31 Zählern, Booker folgte mit 30; auf der Gegenseite konnte Russell Westbrook mit seinen 37 Punkten die Niederlage der Clippers nicht verhindern. Die Clippers mussten auf ihre verletzten Protagonisten Kawhi Leonard und Paul George verzichten.

Giannis fehlt erneut, Butler zeigt Play-off-Gesicht

Die Miami Heat fertigten die Milwaukee Bucks mit 121:99 ab und nutzte damit die erneute Abwesenheit von Bucks-Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo gnadenlos aus. Erst eine Stunde vor Spielbeginn stand fest, dass der zweimalige MVP aufgrund seiner Rückenverletzung vom Serienauftakt wie schon im zweiten Duell fehlen würde. Für die weiteren Spiele der Serie werde Antetokounmpos Zustand nun täglich bewertet, sagte Coach Mike Budenholzer. Miami, für das Jimmy Butler sein Play-off-Gesicht zeigte (30 Punkte), führt mit 2:1.