Sixers-Center Embiid ist MVP der Saison 2022/23

Nun ist es raus: Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist MVP der NBA-Saison 2022/23. Das wurde in der Nacht auf Mittwoch offiziell bekanntgegeben.

Bis zuletzt hatte alles auf einen Zweikampf zwischen Denvers Nikola Jokic und eben Joel Embiid hingedeutet, Giannis Antetokounmpo, der mit seinem Team in der ersten Play-off-Runde scheiterte, war auf dem dritten Platz erwartet worden. Am Ende fiel die Wahl auf den dynamischen Center der Philadelphia 76ers.

Mit Philly hat der 29-jährige Embiid die reguläre Saison nach 54 Siegen aus 82 Spielen auf dem dritten Platz der Eastern Conference beendet. Besser waren nur die Bucks und Boston. Gegen die Celtics muss Philadelphia nun im Conference-Halbfinale ran - sicherlich eine extrem interessante Serie. In der ersten Runde hatte Philly leicht und locker mit 4:0 gegen die Brooklyn Nets gewonnen.

Embiid machte drei der vier Partien und erzielte im Schnitt 20 Punkte. Im dritten Spiel der Serie verletzte sich der Center am Knie.

Embiid ist Topscorer der regulären Saison

In der regulären Saison legte Embiid beeindrucke Zahlen auf und war mit im Schnitt 33,1 Punkten Topscorer der NBA. Dazu sammelte er 10,2 Rebounds und verteilte 4,2 Assists. Zahlen, die die Nominierung zum Most Valuable Player (MVP) auf jeden Fall rechtfertigen. Was dazu kommt, ist, dass sich die jeweiligen Gegner immer besonders auf die Nummer 21 aus Philadelphia einstellen müssen, denn es geht fast alles über Embiid, was besondere Matchups verlangt.

Nach jeweils zwei MVP-Titeln in Folge für Antetokounmpo und Jokic ist es für Embiid die erste Auszeichnung als wertvollsten Spieler der Saison. Mit 915 Abstimmungs-Punkten distanzierte er den Serben (674) und den Griechen (606) am Ende klar. "Es fühlt sich gut an", reagierte Embiid auf seine Wahl. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Unglaublich."