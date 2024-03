Sitzberger-Nachfolge geklärt: Steppe wird Vize bei 1860

Der TSV 1860 München hat die offene Stelle in seinem Präsidium besetzt. Norbert Steppe folgt auf Hans Sitzberger.

Wie der e.V. des Traditionsvereins am Montagabend mitteilte, wird die nach dem Ausscheiden von Hans Sitzberger im Februar freigewordene Stelle im Präsidium durch Norbert Steppe besetzt, der fortan an der Seite von Präsident Robert Reisinger und gemeinsam mit Heinz Schmidt Vize-Präsident ist. Der Verwaltungsrat war nach dem Sitzberger-Rücktritt per Satzung gefordert, einen weiteren Vizepräsidenten zu wählen.

Wie darüber hinaus bekannt wurde, wird Schmidt jedoch als Schatzmeister im Sommer aus beruflichen Gründen ausscheiden. Auch hier steht der Nachfolger schon fest: Karl-Christian Bay übernimmt dann.

Steppe und Bay müssen von den Mitgliedern noch bestätigt werden

Der neue Vize Steppe gehörte seit 2017 dem Verwaltungsrat der Löwen an. Ihm gehört eine Tief- und Straßenbau-Firma im bayrisch-schwäbischen Altenmünster. Die Mitglieder müssen Steppe auf der Mitgliederversammlung im Sommer 2024 noch im Amt bestätigen.

Nach dieser wiederum wird Schatzmeister Schmidt aus dem Amt scheiden. Sein Entschluss stand seit längerer Zeit fest. Beerbt wird er voraussichtlich von Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt Bay, der für den Verein aktuell im Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA sitzt. Er steht bei der Mitgliederversammlung im Sommer zur Wahl und soll durch die Mitglieder als Vize-Präsident gewählt werden.