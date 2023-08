Situation gelöst: Hertha verleiht Kanga nach Belgien

Wilfried Kanga verlässt Hertha BSC mit sofortiger Wirkung. Der Stürmer geht auf Leihbasis nach Belgien.

Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, wird Wilfried Kanga für eine Saison an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich verliehen. Die Hauptstädter haben damit in dieser Personalie für Klarheit gesorgt, nachdem sich zuletzt abzeichnete, dass die Zukunft des 25-Jährigen nicht in Berlin liegen wird. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste hatte seinen Wechsel erzwingen wollen und war sogar in die U 23 versetzt worden. Nun also der Wechsel ins Ausland.

"Wir waren in den vergangenen Tagen im engen Austausch mit dem Spieler und seinem Berater, um die Situation zu lösen. Mit der Leihe ist uns das gelungen und wir wünschen Wilfried für die kommende Aufgabe in Belgien viel Erfolg", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Mitteilung zitiert.

Standard Lüttich wird wie die Berliner von US-Unternehmen "777 Partners" unterstützt - und startete ebenfalls mit null Punkten aus zwei Spielen in die Saison.

Kanga war erst vor einem Jahr von den Young Boys Bern nach Berlin gekommen, hatte 23 Bundesliga-Spiele absolviert und zwei Tore geschossen.