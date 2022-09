"Situation, die ich in Kiel noch nicht hatte": Stöver nimmt Spieler in die Pflicht

Holstein Kiel befindet sich nach drei sieglosen Spielen in der Liga und einem Debakel im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig in einer Krise - vor allem die Defensivleistung bereitet Sorgen.

19 Gegentore in neun Ligaspielen (nur Schlusslicht Magdeburg kassierte mehr, 22), alleine sieben bei der Niederlage gegen den SC Paderborn am 5. Spieltag und ebenfalls sieben in den vergangenen zwei Pflichtpartien - Holstein Kiel wollte in der Länderspielpause am Defensivverhalten arbeiten. Die Anfälligkeit für Gegentreffer wurde aber im Test gegen Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig am Donnerstag erneut deutlich. Trotz acht potenziellen Startelfkandidaten in der Anfangsformation kassierte die KSV eine 0:7-Klatsche. Nach dem desolaten Auftritt wählte Lewis Holtby am Freitag gegenüber den "Kieler Nachrichten" klare Worte und sprach unter anderem von "Arbeitsverweigerung".

Die Konsequenzen für die Leistung bekam die Mannschaft am Wochenende direkt zu spüren. Nach einer Krisensitzung am Freitag wurde das eigentlich freie Wochenende lediglich auf einen Tag reduziert. "Wir müssen die Zeit nutzen, die Mängel, die wir aktuell sportlich haben, aufzuarbeiten und schnellstmöglich abzustellen. Das muss im Interesse jedes Einzelnen sein", begründete Sportchef Uwe Stöver die Maßnahme.

Stöver stellt sich hinter Rapp

Mögliche Diskussionen um den Trainer ließ der 55-Jährige, der eine solche Situation in seinen drei Jahren bei Holstein Kiel laut eigener Aussage noch nicht hatte, aber nicht aufkommen. Er stehe zu 100 Prozent hinter Marcel Rapp und seiner Arbeit. Viel mehr nahm der Sportchef die Spieler in die Pflicht: "Wir brauchen die Bereitschaft und den absoluten Willen, um uns gegen alle Widerstände aufzulehnen, und müssen den Erfolg der Gruppe über die eigenen Interessen stellen."

Eine Reaktion auf den Negativtrend der vergangenen Wochen können die Kieler erstmals am Samstag im Heimspiel gegen Hansa Rostock (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zeigen. "Alle können sich sicher sein, dass gegen Rostock wieder eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird", so Rapp, der ankündigte, Konsequenzen zu ziehen.