Sions kuriose Trainer-Beurlaubung - Fans verbrennen Balotelli-Trikot

Beim FC Sion geht es einmal mehr drunter und drüber. Der Trainer wird mit einer kuriosen Formulierung freigestellt - und die Fans zeigen ihre Wut auf Mario Balotelli.

Trainer Fabio Celestini (li.) muss gehen, Mario Balotelli steht in der Kritik: Wie geht es weiter in Sion? picture alliance (2)

Mit zwei Sätzen verkündete der FC Sion am Montag, was sich bereits angebahnt hatte und fast schon zur DNA des Schweizer Klubs gehört. Mal wieder muss ein Trainer vorzeitig gehen, diesmal Fabio Celestini, der sich gerade einmal 98 Tage im Amt hielt. Nicht ausgeschlossen ist diesmal allerdings, dass der Beurlaubte in wenigen Tagen zurückkehrt.

Der FC Sion bestätige dessen Absetzung nämlich in der offiziellen Mitteilung lediglich "für eine Woche", verzichtete aber auf Angaben darüber, was danach passieren wird. Eine ähnlich kuriose Formulierung hatte der Traditionsklub vor fünf Jahren schon einmal gewählt, als Maurizio Jacobacci - der seit dieser Woche neuer Trainer bei 1860 München ist - "für das Wochenende" freigestellt worden war.

Vorerst übernimmt der Präsident selbst das Traineramt

Ein Zurück gab es für Jacobacci danach nicht mehr, und auch für Celestini wird das nicht erwartet. Der 47-Jährige hatte Ende November in Sion übernommen und muss nun nach nur zwei Punkten aus sechs Pflichtspielen schon wieder gehen. Am Samstag unterlag Sion gegen den FC St. Gallen mit 0:4.

Vorerst übernimmt Präsident Christian Constantin, der den Klub seit 20 Jahren ohne Scheu vor schnellen und aufsehenerregenden Personalentscheidung führt, das Traineramt selbst. Nach Klubangaben wird der 66-Jährige in den beiden anstehenden Heimspielen gegen den FC Lugano auf der Bank Platz nehmen. Am Mittwoch (20.15 Uhr) geht es um den Einzug ins Pokal-Halbfinale, am Sonntag (16.30 Uhr) in der Liga um Punkte gegen den Abstieg.

Liga-Reform hilft Sion - Balotelli seit November torlos

In der Tabelle der Super League ist Sion als Vorletzter punktgleich mit Aufsteiger und Schlusslicht FC Winterthur. Zugute kommt dem Vorjahressiebten, dass die Liga 2023/24 auf zwölf Teilnehmer erweitert wird und es deshalb in der laufenden Saison keinen direkten Absteiger gibt. Der Tabellenletzte spielte gegen den Dritten der zweiten Liga um einen Platz im Oberhaus.

Dieses Szenario möchte Sion, das seit 2006/07 durchgehend erstklassig ist, tunlichst vermeiden, die derzeitige Stimmung könnte aber schlechter kaum sein. Am Wochenende verbrannten Fans gar ein Trikot von Mario Balotelli auf der Tribüne, um ihren Unmut zu äußern. Der italienische Ex-Nationalspieler, inzwischen 32, war im Sommer überraschend nach Sion gewechselt, wusste bisher aber nur selten zu überzeugen.

Zwar erzielte er immerhin in zwölf Auftritten fünf Tore - drei davon vom Elfmeterpunkt -, das letzte datiert aber vom 12. November. Damals verlor Sion in St. Gallen mit 2:7 - und Trainer Paolo Tramezzani musste gehen.