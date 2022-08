Sinner, Sakkari, Rune: Schwere Lose für deutsche Tennisprofis

In Abwesenheit von Alexander Zverev und Angelique Kerber richtet sich der Blick auf deutscher Sicht auf andere Spieler und Spielerinnen - unter anderem auf Tatjana Maria, Jule Niemeier oder auch Oscar Otte.

In Wimbledon spielte sie groß auf, wie läuft's in Flushing Meadows? Tatjana Maria. picture alliance / NurPhoto

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria bekommt es in der ersten Runde mit der griechischen Weltranglisten-Dritten Maria Sakkari zu tun. Andrea Petkovic trifft auf Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz, Jule Niemeier spielt gegen Sofia Kenin. Die Amerikanerin konnte 2020 überraschend die Australian Open gewinnen, konnte danach aber nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen. Aktuell belegt sie nur noch Platz 265 in der Weltrangliste. Laura Siegemund spielt gegen Sorana Cirstea aus Rumänien.

Angelique Kerber ist in diesem Jahr nicht dabei. Die deutsche Nummer eins hatte am Mittwoch verkündet, dass sie schwanger ist und im Frühjahr kommenden Jahres ihr erstes Kind erwartet.

Dankbare Aufgabe für Williams?

Serena Williams bekam bei ihrem letzten Auftritt dagegen erst einmal ein lösbare Aufgabe zugelost. Die 40 Jahre alte Amerikanerin spielt gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Williams, die in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte, hat angekündigt, dass die US Open das letzte Turnier ihrer eindrucksvollen Karriere sein werden.

Die deutschen Herren stehen in Flushing Meadows ebenfalls vor hohen Hürden. Oscar Otte, in Abwesenheit des verletzt fehlenden Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, trifft auf den Aufschlag starken Polen Hubert Hurkacz. Daniel Altmaier spielt gegen Jannik Sinner aus Italien, Peter Gojowczyk gegen Holger Rune aus Dänemark.

Titelverteidiger Daniil Medvedev trifft in seinem Erstrundenspiel auf den Amerikaner Stefan Kozlov. Novak Djokovic, der im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Medvedev verloren hatte, ist nicht am Start, weil er wegen seiner fehlenden Coronavirus-Impfung nicht einreisen darf. Die US Open beginnen am Montag.