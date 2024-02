Sinner nach drei Sätzen weiter - Struff verliert glatt

In Rotterdam schwang am Mittag Holger Rune den Schläger - allerdings nicht erfolgreich. Der topgesetzte Jannik Sinner musste über drei Sätze gehen, Jan-Lennard Struff schied glatt aus.

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei verlor am Donnerstagabend gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 3:6, 3:6. Der Warsteiner, der zuletzt mit dem deutschen Team in der Davis-Cup-Qualifikation überzeugt hatte, war der einzige deutsche Starter beim Hartplatz-Turnier.

Ebenfalls ausgeschieden ist überraschend Holger Rune. Der ehemalige Schützling von Boris Becker verlor gegen Alexander Shevchenko aus Kasachstan in drei Sätzen. Der erste Durchgang ging mit 6:4 an den Außenseiter, dann schlug der Däne mit einem satten 6:1 zurück. Aber den entscheidenden Satz holte sich Shevchenko und steht in der nächsten Runde, wo Grigor Dimitrov wartet.

Im Viertelfinale steht auch Australian-Open-Champion Jannik Sinner. Der Italiener musste etwas überraschend gegen Gael Monfils einen Satz abgeben. Dennoch hieß es am Ende 6:3, 3:6 und 6:3 aus Sicht des Favoriten, der es nun mit Milos Raonic zu tun bekommt.